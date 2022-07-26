山火煙飄至北加灣區 空氣品質管理局發布警報

根據美國空氣質量指數發布，內華達山脈的空氣質量，因受到橡樹山火火災煙霧影響，空氣質量從「中等」到「非常不健康」。（airnow.gov）

優勝美地 國家公園日前爆發的「橡樹山火 」(Oak Fire)，預計本周三濃煙將吹至舊金山灣區 ，或會影響區內空氣質量。灣區空氣質量管理局(BAAQMD)週一晚間發出空質預警，提醒民眾做好空氣污染隔離措施。

預計到周三，大風會將橡樹山火災中的煙霧輸送至灣區，但預計煙霧仍將保持在高處。整個灣區可能會看到煙霧繚繞、朦朧的天空，在較高的海拔地區可能會聞到煙味。本週空氣質量，預計在空氣質量指數良好至中等範圍內，污染物水平預計不會超過國家 24 小時健康標準，故沒有「愛惜空氣日」(Spare the Air)警報生效。

空氣質量管理局警告，如民眾聞到煙味，應避免暴露於濃煙之中，對保護自身健康至關重要。空質局建議民眾留在室內，並緊閉門窗直至煙霧消散為止，還要謹記將空調和汽車通風系統設定為內循環，阻礙車外空氣流入車內。

濃煙會刺激眼睛和氣道，造成咳嗽、喉嚨沙啞或鼻竇受刺激。由於增加的粒子會引發氣喘，因此患有哮喘、肺氣腫或慢性阻塞肺病(COPD)人士的風險會更高。兒童、長者或任何呼吸道疾病患者，特別易受空氣污水平升高影響，應考慮採取額外措施避免暴露於污染的空氣之中。如需查詢即時空質資料，可登錄BAAQMD網站：www.baaqmd.gov。

儘管優勝美地國家公園附近的「橡樹山火」（Oak Fire）已造成當地數千名居民撤離、煙霧擴散到方圓數百哩外，據本報消息，現場消防員表示25日表示，明顯減緩了火勢延燒的速度。

大火產生的煙霧已飄散到火場200哩以外的地區，包括太浩湖（Lake Tahoe）、內華達州部分地區、舊金山灣區等。西部消防局長協會（Western Fire Chiefs Association）顧問查格里斯（Kim Zagaris）說：「現在的空氣品質非常糟糕。」