台灣貝比魯斯少棒隊灣區移地訓練 僑胞機場接機

台灣貝比魯斯少棒隊到灣區移地訓練，將進行五場友誼賽事。（僑胞提供）

台灣貝比魯斯少棒隊26日上午從加拿大溫哥華飛抵舊金山灣區 ，預料將在南灣停留八天，進行五場少棒友誼賽事，之後再到密蘇里參加貝比魯斯卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽（2022 Babe Ruth League Cal Ripken Major/70 World Series）。世界華人工商婦女企管協會、北加州 台灣工商會等組織與熱情的僑胞，26日發動歡迎團隊，前往機場迎接少棒代表隊成員。

這次是台灣70年來，首次前進貝比魯斯大賽，也是台灣貝比魯斯棒球聯盟加盟後的第一場國際賽事。以棒球之神貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟是國際規模最大的少棒組織成立於1951年，宗旨是健全孩子身心發展，提倡棒球運動精神。2020年時台灣的教練張茂三，發起成立「台灣貝比魯斯棒球聯盟（Taiwan Babe Ruth Baseball League, TBRL）」，並獲邀加入美國貝比魯斯棒球聯盟，也是聯盟在台灣唯一官方認證的組織，主掌台灣及亞太地區的賽事。

這次台灣來的代表隊共有15位小選手，成員以台灣偏鄉與社區少棒隊為主，來自全台7個縣市，其中有14位是原住民 選手，透過選拔賽成軍。台灣此次的少棒代表隊，被安排在沿途過境不同城市，與各地球隊透過「以賽代訓」的方式移地訓練，預計在灣區時將進行五場與本地同齡級球員的友誼賽。之後於8月3日至14日，再到密蘇里州布蘭森市參加美國貝比魯斯世界大賽。

台灣貝比魯斯聯盟少棒隊在灣區的賽事如下， 歡迎僑胞前往加油

一、7月29日下午5時

VS. Little League District 59 Intermediate [email protected] Leonard Herman Intermediate School (5955 Blossom Ave, San Jose)

二、7月30日上午10點

VS. Hype Baseball Team 1

@Valley Christian High School(100 Skyway Dr., San Jose)

三、7月30日中午12點30分

VS. Hype Baseball Team 2

@Valley Christian High School(100 Skyway Dr., San Jose)

四、7月31日上午10時

VS. California Bulldogs @Hype @Valley Christian High School(100 Skyway Dr., San Jose)

五、8月1日下午5時

VS. Base [email protected] Leonard Herman Intermediate School (5955 Blossom Ave, San Jose)