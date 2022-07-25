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迪奧（Dior）新款與漢服過於相似 北加華人快閃抗議

記者李榮／聖荷西報導
引發爭議的迪奧新款。（取自網路）
引發爭議的迪奧新款。（取自網路）

法國奢侈品牌「迪奧」（Dior）推出的一款黑色褶裙，由於外觀過於類似中國漢族傳統服飾的「馬面裙」，遭到不少中國人抗議，指控迪奧的行為屬於抄襲、是「文化挪用」，後來迪奧的中國官網已找不到此款裙子。北加州漢服社也發動十多位穿著漢服的人士，到南灣Westfield Valley Fair商場的迪奧專賣店快閃抗議，表達對於抄襲的不滿。

所謂的「馬面裙」，是因為裙子中間的因為中間裙門是一塊長方形，像一張馬的臉一樣，屬於長形。旁邊兩塊則被稱為旁翼。一般認為，在明朝時期，中國就已經出現這種設計的裙子。

依照迪奧資料顯示，這款引起爭議的裙子以黑色羊毛和馬海毛混紡面料製作，正反兩面的中間位置採用光面，左右兩側則是百摺設計。抗議者認為，中國漢族「馬面裙」也正好就是同樣設計元素，前後光面、左右打摺。雖然服裝的設計經常互相模仿改良，然而不滿的人士強調，這種馬面裙的設計是罕見而典型，明顯是抄襲。

「這就是屬於文化挪用！」北加州漢服社社長言潔予指出，迪奧作為全球知名的奢侈品牌，卻採用中國漢服馬面裙一模一樣的設計，而且還大言不殘宣稱是原創的「標誌性輪廓裙（Hallmark Silhouette）」，令人完全無法接受，「這讓我們這些熱愛中國傳統文化的人，感到被傷害，更感到很憤怒。」

言潔予表示，這幾天法國巴黎的華人，以及熱愛中國文化的法國人，已經到巴黎迪奧旗艦店外抗議這次誇張的抄襲事件。而北加州漢服社也希望做些什麼、響應此事，因此臨時組織了當天的快閃活動。

「這件事剛發生的時候，我的心情是震驚而憤怒的，一早起來看見世界知名頂級奢侈品牌的新品居然『照搬』我們的傳統服飾，甚至連裁開的裙們也原封不動複製，而且居然還稱這是標誌性輪廓，讓人難以相信。」北加州漢服社的成員瀟瀟指出，剛知道此事時，心中就很不高興，並且也立刻與家人分享。不過，家人卻對此事似乎是無動於衷，更讓她覺得必須正視這種問題。

她表示，對一個祖國有幾年歷史與文化驕傲的中國人，看到迪奧抄襲的做法絕對應該憤怒、應該反抗，「學校裡有教詩詞歌賦、歷史人物，但是其實生活裡的那些食衣住行也都是傳統文化的一部分。無論關注與否，都應該為阻止偷竊和挪用出一份心力。」

當日該迪奧專賣店的經理有出來了解此事，並允諾將轉達、向公司匯報此事。眾人也向店家強調，此事已經引起非常大的迴響，上了中國微博的熱搜。

言潔予並透露，整件事還沒有完結，月底時在紐約與倫敦也還會有類似的抗議活動，希望迪奧儘速道歉並給出交代。

多位穿著傳統漢服的民眾，到迪奧南灣專賣店表達抗議。（記者李榮／攝影）
多位穿著傳統漢服的民眾，到迪奧南灣專賣店表達抗議。（記者李榮／攝影）
抗議者認為，迪奧的新款與馬面裙設計過於相似。（受訪者提供）
抗議者認為，迪奧的新款與馬面裙設計過於相似。（受訪者提供）

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