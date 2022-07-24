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金山馬拉松賽 谷愛凌奪分組第二 「自己完全沒有想到」

記者王子涵／舊金山報導
谷愛凌在19歲及以下的組別獲得第二名。（取材自Instagram）
谷愛凌在19歲及以下的組別獲得第二名。（取材自Instagram）

第45屆舊金山馬拉松24日開跑，一大早，成千上萬的人們就來到起點處梅森堡（Fort Mason）領取比賽包，組織者亞伯拉罕森（Christiian Abrahamsen）說，很高興比賽能夠在45周年紀念日回歸。他說：「疫情後，人們願意再次出門旅行，此次比賽的參與人數肯定會有上升。」

今年的馬拉松將是加州歷史上第一屆有男性、女性、非二元性別三個組別的賽事。居民尼克爾森（Eileen Nichols）說：「無論參加哪一組別，只要知道這是一個安全舒適的地方，我們就很高興參加。」

墨西哥參賽者莫蘭朵（Pedro Morando）表示，舊金山的賽道很特別，有很多上坡，這對於所有的參賽者將是一個巨大的挑戰。

除了傳統的1000米、5000米、半程、全程馬拉松之外，此次賽事還特意為兒童設計了1000米家庭棒棒糖跑步。「我認為讓孩子們參與進來很好，這對身體健康是格外重要的。」一位母親帶著她四歲的女兒一起參賽。

滑雪奧運金牌獲得者、舊金山居民谷愛凌（Eileen Gu）在完賽後也分享了自己的動態。為參加此次比賽，她在36小時前從紐約飛回舊金山的家。最終，她以1小時40分51秒的成績在19歲及以下的組別獲得第二名。「我僅僅抱著完成比賽的小目標參加了比賽，獲得第二名是我自己完全沒有想到的。」谷愛凌在社交媒體上表示。

由於此次比賽並未對選手規範佩戴口罩，所以有部分選手對於防疫也表達了擔心。來自香港的馬拉松選手蒙塔諾（Maricar Montano）就表示，他仍然有點擔心疫情。「在起跑處，要和大量的人群聚集在一起超過30分鐘。」她表示，她在比賽結束後才會摘下口罩。

舊金山 馬拉松 疫情

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