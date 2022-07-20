與LGBTQ+社區合作 矽谷聖縣擴大猴痘疫苗接種

從本周開始，聖他克拉拉縣公共衛生局將擴大接種猴痘疫苗 的資格，與 LGBTQ+ 社區組織合作，為符合資格標準的個人提供猴痘疫苗注射的預約服務。此前，由於疫苗供應十分有限，只有與已知感染者接觸過的居民才被邀請注射猴痘疫苗。

猴痘是一種由猴痘病毒感染引起的罕見疾病。截至19 日，聖他克拉拉縣居民中已有23例猴痘病例。居民在接觸猴痘感染者前或接觸後（最好在4天內但最多14天內）接種疫苗，可以較為有效地預防其感染猴痘病毒。

聖他克拉拉縣現在有資格預約接種猴痘疫苗的人群有：

○與猴痘感染者有直接身體接觸的人；

○與猴痘感染者參加過同一個活動，並且在活動中與其他人有直接身體接觸的人；

○至少滿足以下風險標準之一的男同性戀、雙性戀或跨性別 者：最近有多個或匿名性伴侶；參與了群交；進入允許發生性行為的場所；澡堂或性俱樂部的工作人員；在過去一年內曾感染過衣原體、淋病或梅毒等性傳播疾病的人；性工作者。

聖他克拉拉縣公共衛生局預計，未來一旦獲得更多額外的猴痘疫苗供應，猴痘疫苗的接種資格將再擴大給更多有猴痘感染風險的個人和社區。