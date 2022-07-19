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佩斯金提案 擬剝奪貪官退休金

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出一項市憲章修正案，擬剝奪貪官退休金。 （記者李怡/攝影）
舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出一項市憲章修正案，擬剝奪貪官退休金。 （記者李怡/攝影）

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出一項市憲章修正案，提案指出，若發現政府員工收取與公務有關的賄款、挪用公款、敲詐勒索或電匯詐欺或作偽證等，即可沒收這類政府職員的退休金。如果此提案在市議會通過，將會納入11月8日的公民投票選舉。

此提案是在舊金山市一些高層官員陸續陷入腐敗醜聞後提出的，佩斯金希望用貪腐官員退休後無法繼續領取豐厚退休金的方式，來杜絕貪腐案件的發生。

現行法律下，除了少數例外，或因道德敗壞被定罪和判刑，舊金山市府員工一般情況下不會被剝奪退休金。此提案被指，是針對過去兩年內已認罪或被指控犯有貪腐罪，但仍每月從市政領取退休金的官員。

目前，已經承認接受承包商賄賂的前工務局局長奴魯（Mohammed Nuru），仍每月領取7200元退休金；被指控圖利承包商，以換取禮物而辭職的前樓檢局局長許子湯，也繼續領取近1萬6000元退休金。前水利局局長凱利（Harlan Kelly）被指控提供市府合約的內幕消息，換取海外旅行和珠寶的回報，每月仍領取高達約2萬1000元的退休金。目前還尚不清楚如果此提案納入選票並表決通過，這三人的退休金是否會受到章程修正案的管理。

此項提案對於市政府的財務支出至關重要，舊金山市政府人事預算支出占到財年預算的大部分，約140億元。舊金山市府於2020年初發生多起腐敗醜聞，至今還在發酵。

提案需要獲得市議會六票通過後，才能在今年11月交由選民投票表決。佩斯金發出此項提案後，只有陳詩敏加入共同發起人行列，提案於本週二呈交市議會討論，截至發稿前結果並未表決，未來也許會有更多市議員贊同。

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