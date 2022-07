亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

史丹福教授波菲特呼籲醫療平等(圖片截取自Zoom會議)

加州 有16%的新生兒來自亞裔 、夏威夷原住民和太平洋島民家庭,母嬰護理品質與其他族群存在顯著差異。史丹福大學兒科教授波菲特(Jochen Profit)14日晚間開辦了「美國亞裔母嬰健康狀況」(Health outcomes for Asian and Pacific Islander women and newborns)講座,並發表亞裔新生兒的確被「區別對待」的分析。

波菲特表示,許多人認為醫院對待所有新生兒都一視同仁,他們並不相信醫療服務為因為種族原因而有所差異,但不幸的是,亞裔新生兒確實被「區別對待」了。波菲特說,每天生活裡都會遇到各種各樣的歧視,我們想要的種族平等包括了許多方面,比如收入、健康、教育、兒童參與活動等。

新冠疫情期間,有人就非裔新生兒死亡率遠高於白種新生兒而對醫療系統的種族歧視 現象提出抗議。事實上,亞裔新生兒也面臨著同樣的問題。

波菲特表示,少數族裔的母親和新生兒之所以健康狀況比白種人糟糕,主要有兩個原因,一是他們選擇的醫療機構條件較差,條件較差的醫院沒有足夠資金、護士、社會工作者等條件,為母親和嬰兒提供全方位的照料;二是在同一個醫療機構中,他們接受到的醫療護理品質比白人母親差。醫務人員常會在有意或無意的情況下,選擇自己的首要照顧對象。

少數族裔沒有得到平等的照顧還與語言障礙有關。在使用早產兒袋鼠護理法的新生家庭裡,不說英語的家庭的平均總袋鼠護理時長比說英語的家庭少了一半。波菲特猜測,這是因為醫護人員與非英語家庭的交流有障礙,而且這項護理不是必須選擇的,所以導致了非英語家庭母嬰的袋鼠護理平均時長較短。

2018年一份新生兒重症監護室護理品質差異的報告顯示,新生兒受到重症監護室差異對待的情況十分普遍,占了96%。受負面影響的新生兒家庭裡,有47%的新生兒家庭是由於受到語言障礙的影響而被醫護人員差異對待的。事實上語言障礙也是新生兒找到其他差異對待的部分原因,比如疏忽照顧26%、批判性照顧26%以及其他客觀障礙44%。

忽視照顧是因醫護人員覺得麻煩或無法克服障礙而放棄的照顧,例如母乳餵養的支持。批判性照顧是指工作人員根據種族、階級或移民情況來評估一個家庭的道德水平,之後提供了歧視性的照顧。其他客觀原因包括工作人員沒有能力或不願意幫助新生兒家庭解決交通、保育、翻譯需要、住房、就業、宗教或文化需求等。另外有3% 的新生兒家庭由於與新生兒重症監護室存在聯繫,而獲得了優先照顧。

事實上,雖然新生兒因為種族不同,存在被歧視的現象,但近些年來美國新生兒的總體健康情況是有很大的改善的。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)提供的一份報告指出,2014年至2016年期間,加州是美國唯一一個圍產期死亡率顯著降低的州。根據波菲特提供的數據,2008年至2017年新生兒重症監護室的治療成果有很大的提高:出生時體重極輕(低於1500克)的嬰兒死亡率降低了15%;出院時無重大疾病的新生兒數量增加了9%;新生兒的小腸結腸炎(Necrotizing Enterocolitis)發生率減少了45%;新生兒嚴重腦室出血發生率減少了19%;嚴重的早產兒視網膜病變減少了36%;有健康照顧有關的新生兒感染率降低了44%。

波菲特呼籲人們提高對新生兒重症監護室的種族歧視現象的關注,他表示,對新生兒的種族歧視真實存在且急需被整治。現在社會已經為非裔和西班牙裔群體提出很多抗議,但是亞裔群體也面臨著同樣的問題,急需獲得社會的關注。