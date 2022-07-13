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前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

記者李榮／灣區報導
朱秀英史丹福時期的學生證。（取自史丹福校報）
朱秀英史丹福時期的學生證。（取自史丹福校報）

史丹福大學亞裔女學生、後來至紐約皇后學院（CUNY）擔任副教授的朱秀英（Seo-Young Jennie Chu，音譯），先前公開自己在史丹福大學遭指導教授佛里格爾曼（Jay Fliegelman）性侵的遭遇，並指稱校方沒有妥善處置，調查後只將佛里格爾曼無薪停職兩年。然而，朱秀英發現，佛里格爾曼2007年過世後，史丹福不但表揚佛里格爾曼的學術成就、還以他的名字設立獎項；而朱秀英至今仍未走出當年被性侵的陰霾，要求史丹福校方進一步針對此事回應，認為校方對此事做得不夠。

雖然朱秀英遭性侵的事情已多年，但因為她依然不滿意校方的處置措施。她不但撰寫文章，並也多次公開站出分享那段經歷。此事近日又在史丹福大學校園中引起廣泛討論。

朱秀英指出，佛里格爾曼當年是她的論文指導教授，而她也擔任佛里格爾曼的教學助理，那年朱秀英才21歲。朱秀英指控，一天佛里格爾曼邀請她去家中看他稀有的收藏書籍，在客廳時，佛里格爾曼開始觸碰她，她嚇到不敢動，畢竟佛里格爾曼是在該領域非常有權力的學者，也還需要佛里格爾曼幫她寫推薦信。更何況，朱秀英希望從事學術研究教學，而在學術界本來就不容易找工作，因此也不敢隨意得罪佛里格爾曼。

第二天，佛里格爾曼又要朱秀英去家中，但這次佛里格爾曼強暴了她。

朱秀英坦言，事發後自己沒有正式報案。後來分析原因，除了事發後的內心的恐懼，以及對於權威的服從以外，另一方面也是因為自己從小的教育都是要學習感念，而非挑戰。她的父母都不是美國公民，自己雖然在美國出生，但其實並不知道自己算哪一代的移民，因為父母的觀念是他們來美國是像是「客人」，應該要對周遭所有的事情表達感謝。

朱秀英稱，即使時至今日，她依然常被此事驚醒。而史丹福大學社群也再次關注多年發生的性侵案件，

朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。...
朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

史丹福大學 性侵 社群

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