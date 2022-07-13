我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

Fed月底一次升息4碼？通膨這麼高 愈來愈有可能

北加州台僑 至日本駐金山總領館哀悼安倍

記者李榮／灣區報導
北加台僑至日本駐舊金山總領事館哀悼安倍。（同鄉會提供）
北加台僑至日本駐舊金山總領事館哀悼安倍。（同鄉會提供）

日本前首相安倍晉三上周在助選時遭刺殺。北加州台灣同鄉聯合會在會長林政原的帶領之下，前往日本駐舊金山總領事館，在前首相安倍晉三的靈前獻花鞠躬致意。各鄉會均派人出席，感念安倍前首相生前對台灣的幫助，而前往致意的鄉親都很感傷，神情凝重。

會長林政原表示，安倍首相是一位有遠見的政治家，他首先提出「印太」的觀念，希望維持地區的和平，避免中國霸權的威脅。此外，安倍對台灣非常友善，當新冠肺炎疫情非常嚴重時台灣的疫苗短缺，日本政府立刻援助，當時幕後的推手正是安倍。

「當中國無理禁止台灣農產品輸入中國時，安倍首相不但幫助台灣農產品輸往日本，更親身推銷台灣的鳳梨。」舊金山台灣同鄉會會長陳碧雲指出， ，安倍是到目前為止，對台灣最友好的日本政治人物，「失去安倍不僅是日本的損失，更是台灣的損失。」

東南灣台灣同鄉會會長陳義志表示，患難見真情，安倍是台灣人永遠的朋友，「一句『台灣有事就是日本有事』，温暖了多少台灣人的心！」

台灣長輩會會長高逞陽除了緬懷安倍首相之外，更譴責暴力。高逞陽強調，無論如何暴力都是不被允許的，祈願安倍首相一路好走，安倍的家人可以早日走出傷痛。

北加州台灣同鄉聯合會創立於1973年，同鄉會的宗旨包括加強北加州台美人的聯繫，並對鄉親提供必要的服務；宣揚故鄉台灣文化，促進台美文化交流；提升台美人在主流社會的知名度，加強對美國政府的影響力。

安倍 日本 加州

上一則

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

延伸閱讀

一洲焦點／CPI衝9.1% 將升息4碼？拜登失民心、安倍安息

一洲焦點／CPI衝9.1% 將升息4碼？拜登失民心、安倍安息
槍殺安倍嫌犯的母親 捐1億日圓給教會導致全家破產

槍殺安倍嫌犯的母親 捐1億日圓給教會導致全家破產
新聞眼／日方批准賴清德簽證 「破例」難成慣例

新聞眼／日方批准賴清德簽證 「破例」難成慣例
新聞評論／後安倍時代，日本會集體向右轉嗎？

新聞評論／後安倍時代，日本會集體向右轉嗎？
「關鍵9.1秒」警方調查：隨扈慢半拍導致安倍殞命

「關鍵9.1秒」警方調查：隨扈慢半拍導致安倍殞命

熱門新聞

灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區。（記者陳爍嘉／攝影）

超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

2022-07-12 01:10
奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31

超人氣

更多 >
剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案

內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案
疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離