北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

聯邦司法部 聯邦檢察官塔爾伯特（Phillip A. Talbert）宣布，灣區非法種植大麻 的兩個華裔史蒂文·朱（音譯，Steven Chu）和本·關（音譯，Ben Guan），向東灣委利賀（Vallejo）的建築檢查員行賄，以隱瞞違規行為，並確保市政府不會干涉他們的經營活動，被指控犯有共謀和實施聯邦項目賄賂罪。兩人最高面臨15年監禁和50萬罰款。

根據本報記者10日拿到的法庭起訴材料，40歲的史蒂文·朱是聖布魯諾（San Bruno）居民，35歲的本·關是舊金山居民。兩人至少六次向該建築檢查員行賄，涉及金額2萬7000元。

6次行賄 總計2萬7000元

2020年6月左右，委利賀市收到投訴說，Capitol街一棟建築的業主或居民進行生產和分銷大麻。同年6月30日，委利賀一名建築檢查員試圖檢查該房屋，被拒絕入內。7月13日，包括一名建築檢查員（後文為行賄對象）等工作人員，檢查了該房屋，確定其用於非法種植大麻。

7月份，市府通知業主說，該物業內的非法毒品活動違反建築犯規等城市法規，如果不糾正違規行為，會導致市府採取一項或多項行政或法律行動，包括尋求破產管理來控制物業。工作人員也告訴史蒂文·朱和本·關上述違規行為，且大麻種植行為是非法的。

聯邦法庭文件，詳細描述2個被告行賄的過程。（取自法庭文件）

聯邦起訴書詳細描述了兩名被告如何向某一個市府建築檢查員行賄六次、金額達2萬7000元的經歷。史蒂文·朱和本·關提出付款給該檢查員，以通知市府工作人員，上述物業沒有違反任何法律，無需糾正任何行為，確保市府工作人員不會對任何有關的投訴採取行動。

比如，2020年8月14日左右，兩人見到檢查員，提出付款。8月31日，10月8日、11月19日、12月9日這4次會面，兩人每次贈送現金3000元給檢查員。2021年2月2日，贈送現金6000元，5月3日，給與現金9000元。每次行賄前幾天，兩個被告都與檢查員短訊聯繫好會面內容。

起訴書說， 從2020年7月30日左右到2021年5月3日或前後，在加州 和聯邦加州東區法院所管轄的範圍，史蒂文·朱和本·關確實以腐敗的方式給予、提供並同意給予相關有價值的物品（即貨幣付款）給上述市府建築檢查員，目的是影響和獎勵檢查員。檢查員與委利賀市的業務、交易和一系列交易有關，執行適用於Capitol街物業的某些法律。

最高監禁15年 罰款50萬

此案由聯邦調查局（FBI）調查。司法部助理檢察官蘇以森（Matthew Thuesen）參與起訴。起訴書指控說，史蒂文·朱和本·關故意合謀，並相互同意實施聯邦計畫賄賂，以確保委利賀市府不會干擾同謀者在Capitol街房產的大麻種植活動。 起訴書還未公布，被行賄的建築檢查員作何處理。

非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

如果罪名成立，史蒂文·朱和本·關在共謀指控中各自面臨最高5年監禁和25萬罰款的法定刑罰，在賄賂指控中面臨10年監禁和25萬罰款。兩人分別最高面臨15年監禁和50萬罰款。起訴書強調，任何判決都將由法院在考慮到任何適用的法定因素，和考慮到一些變數的聯邦量刑準則後酌情決定。上述指控僅僅是指控。在排除合理懷疑證明有罪之前，被告被推定為無罪。

在本案一項或多項罪行被定罪後，應該根據刑法和美國法典的相關規定，被告史蒂文·朱和本·關因為行賄行為的收益（包括不動產和個人財產）應該被沒收。

灣區非法種植大麻並不少見。阿拉米達縣警去年9月底突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，在東灣屋崙、聖利安住等地倉庫繳獲10萬株大麻和超過1000萬現金，警方逮捕7人。知情者曾獨家向本報透露，7人均為華裔。