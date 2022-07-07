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罷免博徹思領導人 謝安宜任舊金山新任地檢長

記者王子涵／舊金山報導
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵/攝影）
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵/攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）7日下午宣布，地檢處前檢察官、罷免博徹思運動領導人謝安宜 （Brooke Jenkins ）將任舊金山新任地檢長。

謝安宜是非裔╱西語裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗。因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人。

布里德說：「她犧牲了職業生涯而為這座城市的人們而戰，為需要發聲的受害者而戰。」

謝安宜表示，在她10歲的時候她就想成為一名律師。從芝加哥大學法學院畢業後投入到民事訴訟很多年。2013年底，她的第一個孩子不幸天生夭折，讓她重新思考人生的意義。她最終選擇了擔任一名檢察官。

「我想幫助那些因犯罪而失去子女的家庭，因為我所感受到痛苦是相同的。」謝安宜說，「自那時起，我會盡我的一切幫助受害者爭取正義，幫助舊金山成為一個更安全的地方。」

在司法改革的同時，謝安宜也將倡導對慣犯的問責和起訴。「作為一名西語裔和非裔的女性，我的家庭成員曾是罪犯，也是警察執法暴力的受害者。」謝安宜說，「不公正對於我來說是真實發生的。」

謝安宜表示，打擊舊金山街頭毒品交易是她上任後的首要任務，她將引進毒品犯罪法讓舊金山市民重新奪回街道的控制權。她特別強調，仇恨犯罪將不再被忍耐：「亞裔社區不能在被攻擊的恐懼中繼續生活了。」

相比於進步派檢察官，謝安宜對於打擊犯罪的態度相比於前任博徹思則更加堅決，但她保證會繼續加強博徹思所推行的輕罪監獄替代項目。她表示，會更謹慎、更有責任的對待這一方式。

關於修復與警局的關係時，謝安宜表示，她會與警長史考特（Bill Scout）共同協作，提升公共安全。但她仍會盡公職守，對於警員不合理執法行為進行上訴，保持對警局的問責，最終的目標是讓舊金山更加安全。

謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了...
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵/攝影）
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了...
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵/攝影）
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了...
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵/攝影）
布里德(右)宣布謝安宜接替舊金山地檢長。（記者王子涵/攝影）
布里德(右)宣布謝安宜接替舊金山地檢長。（記者王子涵/攝影）
謝安宜是非裔╱西語女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了...
謝安宜是非裔╱西語女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵╱攝影）
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了...
謝安宜是非裔拉丁裔女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵/攝影）

舊金山 博徹思 檢察官

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