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台灣經濟部技術處帶新創團隊訪灣區 找機會

記者李榮／門洛公園報導
台灣經濟部技術處帶新創團隊訪灣區，並且舉行路演活動探詢機會。（記者李榮／攝影）
台灣經濟部技術處帶新創團隊訪灣區，並且舉行路演活動探詢機會。（記者李榮／攝影）

今年台灣經濟部技術處率領六家新創公司參加於美國馬里蘭州舉行的「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA Investment Summit），其中以擁有領先全球機器人觸覺技術的原見精機，榮獲「2022 SelectUSA Tech」其它科技領域前十強；而貝爾克斯入選針對全球科技女性開設的輔導計畫 (SelectUSA Global Women in Tech Mentorship Network Project；SGWIT)，將獲更多美國商務部提供後續專業輔導資源，展現台灣深科技（Deep Tech）新創的能量。

高峰會後，計畫率團隊前來富有先進技術、資金及產業匯集的灣區進行訪問，希望運用矽谷豐富的創新創業生態系統，提供團隊發展的新舞台。經濟部技術處長邱求慧在交流活動上的致詞表示，很高興有機會讓團隊在充滿創業氛圍的活力城市中與當地的新創生態圈交流，除了拉緊台灣與美國之間的合作，也讓當地投資者看到台灣最新的潛力與技術，以及未來的合作機會。

這次技術處帶領的台灣新創，領域涵蓋網路安全、軟體、生技醫療以及工業機器人領域。在網路安全領域的資安鑄造（Taiwan Cybersecurity Foundry Company），鎖定醫療、電子商務及高科技製造業供應鏈業者，未來也將針對半導體資安、IC晶片、5G專網提供資安解決方案。另外，在軟體領域的泰雅科技（Atayalan, Inc.），目標則是打造最適合企業使用的5G專網管理軟體平台，加速企業的數位轉型之路，目前已在台灣與美國二地設立營業據點。

在生技醫療領域耕耘的貝爾克斯（BELX Bio-Pharmaceutical, Co. Ltd.），致力於開發創新植物新藥，用以治療惡性腫瘤、病毒感染性疾病、以及老化相關慢性疾病，目前正在美國尋求合作通路進行新藥臨床試驗，爭取通過美國聯邦藥物管理局（FDA）認證，希望進一步打入美國醫療體系。在工業機器人領域的原見精機（Mechavision Inc.），則是提供工業機器人具有觸覺的附加皮膚，快速反應的觸覺技術幫助工業機器人實現人機協作場域的安全要求，同時提供嵌入式原裝機款及售後市場升級解決方案，讓企業無須替換工廠設備，為自動化提供豐富的選用彈性，目前公司積極在美國尋求代理商合作機會。

資安 投資 5G

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