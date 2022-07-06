我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

芝槍手迷信47、曾喊「殺光全家」 叔叔曝他私下面貌

加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

編譯組／灣區5日電
聯邦儲備局提高利率，以科技業為主體的舊金山經濟衰退的危險依舊存在。（Getty Images）
聯邦儲備局提高利率，以科技業為主體的舊金山經濟衰退的危險依舊存在。（Getty Images）

舊金山地區經濟學家伊根(Ted Egan)表示，雖然本地5月失業率只有1.9%，創下舊金山失業率歷史新低紀錄，可是經濟衰退的潛伏危險依舊存在，主要因素是聯邦儲備局(the Federal Reserve)計畫提高利率

伊根說，科技業對提高利率最為敏感，如果利率提高過大，科技業將蒙受巨大衝擊，影響整個灣區的經濟發展。

業界專家表示，如利率提高，創投資本家將減低投資，因此會直接衝擊新創公司。根據CB Insights上周發表的數據，全球第二季間創投資金下跌約27%。

經濟衰退的定義是全國經濟生產總值連續兩季下跌。可是目前科技界仍持續徵才，伊根表示，這種現象非常鼓舞人心，因此他不認為類似2001年的互聯網泡沫化情形會重複出現。

新冠疫情緩和之後，舊金山經濟恢復情形落後於全美其他城市，如果經濟持續下跌，將會對舊金山剛復甦的經濟形成威脅。伊根說，新冠疫情爆發後，科技界持續聘僱大量員工，這是舊金山經濟發展的主要動力，如果科技業經濟力轉弱，將會對舊金山經濟形成重大衝擊，情形將比其他城市嚴重。

中半島門羅公園市(Menlo Park)著名的紅衫創投資本公司(Sequoia Capital)對新創公司表示，創投資本目前面臨重大的關鍵期，主因是目前股市下跌與恢復情況比2020年新冠疫情爆發時要嚴重。

以科技業為主的那斯達克指數從去年11月的高峰期下跌30%，情況比1970年代經濟衰退期來得嚴重。紅衫資本對新創公司表示，現在已非不顧一切、全力求取成長的時刻。

隨著利率調高，灣區房市出現冷卻現象，然而專家認為情況與2008年房市崩盤情形不同，即使如此，購買房產面臨挑戰提高。房地產經紀公司Compass灣區首席市場分析師卡理斯勒(Patrick Carlisle)表示，利率提高、股市下跌、科技業裁員，這些因素都會冷卻房市。隨著物價上漲，房市冷卻情形會更為嚴重。Compass日前也裁員10%，裁員總數高達450人。

伊根表示，如2022年真的出現經濟衰退，情況與2020年新冠疫情、2008年房市崩盤，以及2001年互聯網泡沫化情況不同。如果經濟衰退果真發生，應該是聯邦貨幣政策所促成的，可是如果通貨膨脹情形減緩，利率調高情形也將會緩和些，這對科技業與地方經濟衝擊也將降低。他說，聯邦刻意冷卻市場，用意並非戳破經濟泡沫，而是避免經濟發展過熱。

利率 舊金山 投資

上一則

北加奧克蘭劫車 華人被拖行10幾米 劫匪抓到了

延伸閱讀

舊金山國慶日晚公車被圍攻 有人手持煙火襲警

舊金山國慶日晚公車被圍攻 有人手持煙火襲警
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
加州猴痘病例周增逾倍 衛生官警戒 「需政府和社會配合控制」

加州猴痘病例周增逾倍 衛生官警戒 「需政府和社會配合控制」
慶祝僑委會90周年 華運會9日點聖火 童振源本周訪灣區

慶祝僑委會90周年 華運會9日點聖火 童振源本周訪灣區
路邊停車被破窗 舊金山人噩夢

路邊停車被破窗 舊金山人噩夢

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46
南灣薩拉度加高中所在的學區被評選為加州最佳學區。（美聯社）

加州10最佳學區 灣區占半數

2022-06-29 02:15
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

過來人談染疫文化差異：亞裔視瘟神 白人當沒事

2022-07-03 13:45

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打