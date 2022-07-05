北加奧克蘭劫車 華人被拖行10幾米 劫匪抓到了

李先生試圖阻止劫匪搶車，被車子拖行，非常危險。（視頻截圖）

北加州 屋崙（也譯奧克蘭）華埠 聯絡警員符美（Mae Phu）5日表示，之前在華埠搶劫車輛的嫌犯被逮捕，但阿拉米達縣地檢處並未發起指控。當時受害者李先生試圖阻止劫匪，被劫匪開車拖拽在地上擦傷。李先生表示，膝蓋和手部傷勢還在恢復。搶劫發生在6月12日，警方在第二天就找到了他被搶走的車輛，裡面一股大麻味，還有吸毒使用的針頭，他花費250元清洗。警方雖然讓他去指認劫匪，但因為事發倉促，他也不知道劫匪模樣，所以並未指認成功。

6月12日下午12時45分的搶劫案件，非常兇險。華人超市 提供的幾段視頻，以及本報採訪的目擊者等人，還原了事發經過。當時，一名身穿白色上衣的非裔男性，站在路邊某個角落，應該是尋找下手目標。李先生將車子並排停在超市附近的車道上，打開了後車門，下車去搬岳父搬大米。從視頻中可以看到，米袋沉重，他一路雙手抓著，步子很慢。接著，白衣劫匪從角落走出來，若無其事的經過，打開車子前門鑽進駕駛室。因為視線被阻擋，李先生一開始還沒看到。發現有人進入車子後，他馬上走上前去，再打開車門，應該是和劫匪有爭執。

從模糊的監控視頻看，李先生疑似抓住車子方向盤或其他部件，但車子還在加速往前，他被拖行十幾米，摔在地上。目擊者說，他的鞋子都掉在路當中，手臂和膝蓋都有擦傷。搶劫發生後，華埠藍天使義工和路人總共6人，都見義勇為，有人幫忙報警翻譯，有人幫忙包紮。2輛警車也很快趕到現場進行調查。當時推測，劫匪年紀在30至40歲之間。