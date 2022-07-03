舊金山獨立日煙花表演回歸

舊金山7月4日獨立日的煙花表演回歸，將於4號晚上9時30在北岸海濱漁人碼頭（Pier 39）燃放。（sf.gov網站）

今年舊金山 7 月 4 日獨立日的煙花表演回歸，訂於4日晚上9時30分在北岸海濱漁人碼頭（Pier 39）燃放。舊金山衛生局提醒廣大民眾，在觀賞煙花的同時也要做好防疫措施，戴好口罩並接種疫苗。消防局官員多次要求民眾，因目前正值加州山火 季節的嚴重干旱和關鍵時刻，不要私自以煙花爆竹的慶祝方式或以任何有火的方式慶祝獨立日，以免引發火災。

加州消防部門也與地方、州和聯邦機構協調，以組建旨在防止使用非法煙花的工作組。根據加州消防局的說法，任何非法燃放煙花爆竹的人，都有可能被處以最高 5萬元的罰款併入獄長達一年。

據國家消防協會稱，每年有超過 1萬9500 起火災是由煙花引發的。根據該組織的數據，在 7 月 4 日左右在急診室接受治療的 9100 人受傷中，燒傷佔 44%，而 10 至 14 歲的兒童因煙花爆竹受傷的比例最高。

在 2005 年授權銷售「安全和健全」煙花的聖布魯諾，煙花只能在假期周末的特定時間燃放，未經書面同意不得在他人的私人財產上使用，並且禁止在公共場合燃放煙花地段、城市街道、公園、開放空間和其他公共財產。

今年在太浩湖地區，官員們為了防止煙火燃放引發山火，從而將煙花表演換成了無人機燈光秀表演。