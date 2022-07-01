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聖荷西即日起取消電動車免費停車優惠獎勵

記者熊移山／聖荷西報導
HOV共乘貼紙的申請必須是100% 電動或氫燃料電池驅動的汽車。或是經認證符合加州 TZEV 標準的插電式混合動力汽車和專用壓縮天然氣 (CNG)車輛。(記者熊移山/翻攝)
HOV共乘貼紙的申請必須是100% 電動或氫燃料電池驅動的汽車。或是經認證符合加州 TZEV 標準的插電式混合動力汽車和專用壓縮天然氣 (CNG)車輛。(記者熊移山/翻攝)

2001年起電動車在聖荷西市的免費停車優惠方案將從6月30日起取消。市府表示雖然南灣的公共交通系統沒有完全連接，但他們還是希望這個改變能促使人們多多搭乘大眾交通工具。

儘管聖荷西市府設定2030年要實現碳中和目標，但在2001年起執行的清潔空氣停車許可證計劃(The city s clean air parking permit program) 已經在6月底正式終止。矽谷自行車聯盟執行董事巴拉德（Shiloh Ballard）表示，這個計劃在20年前是有意義的，但是不能讓民眾了解多使用大眾運輸工具的鼓勵方式，都不是長期解決問題的方法。

而作為取消這項措施的替代方案，將改成只要擁有車管局(DMV) 核發的HOV共乘貼紙，就可以向市府停車處申請聖荷西市免費停車證，免費停車範圍將包括市府管理的停車場及部分路邊停車格。至於HOV共乘貼紙的申請必須是100% 電動或氫燃料電池驅動的汽車。或是經認證符合加州 TZEV 標準的插電式混合動力汽車和專用壓縮天然氣 (CNG)車輛，細節可上DMV官網查詢。

聖荷西 汽車 DMV

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