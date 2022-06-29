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管道工工會捐14萬元給舊金山市大 體育隊受益

記者李怡 / 舊金山報導
市立大學獲管道工工會捐贈14萬元，校內體育隊將受益。（王兆倫/供圖）
市立大學獲管道工工會捐贈14萬元，校內體育隊將受益。（王兆倫/供圖）

本月29日舊金山管道工工會（UA Local 38 Plumbers and Pipefitters） 向舊金山市立大學運動基金會（City College Athletic Foundation ）捐贈 14萬元，用於資助校內體育項目的運動服和設備的購買，以及學校體育隊參加比賽的旅行費用。

舊金山市立大學校董王兆倫（Alan Wong）表示，我代表市立大學感謝管道工工會的慷慨捐贈。城市大學的體育項目一直以來都很優秀，2021-2022學年，城市學院男子足球隊和男子籃球隊均獲得州冠軍，但是我們目前的困境就是，體育項目需要更多的資金支持，尤其是對體育教練的挑戰就是必須要去球員一起為運動員們的球衣和體育裝備籌款。所以這筆捐贈對市立大學體育項目來說是一個很大的資助。這將為市立大學下一屆的年輕運動員提供他們所需的隊服和裝備，以及參加比賽的旅行費用。

市大女子體育總監 Jamie Wong-Hayes 說，「市立大學體育基金會非常感謝能收到這筆大額捐款。大家都知道在疫情期間，城市學院度過了艱難且充滿挑戰的一年，看到社區給予的大力支持，這對我們是很大的鼓舞。

市立大學男子足球隊以 13-0 賽季的戰績在州和全國排名第一，並在 2021 年加州社區學院體育協會足球錦標賽中獲勝；男子籃球隊以 32-1 賽季戰績奪得 2022 年加州社區社區運動協會籃球冠軍。市大的體育項目每年比全國其他大專、高中或預科學校，轉移更多的運動員，到四年制大學並多數獲得獎學金入學。

足球 舊金山 運動員

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