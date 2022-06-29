管道工工會捐14萬元給舊金山市大 體育隊受益

市立大學獲管道工工會捐贈14萬元，校內體育隊將受益。（王兆倫/供圖）

本月29日舊金山 管道工工會（UA Local 38 Plumbers and Pipefitters） 向舊金山市立大學運動基金會（City College Athletic Foundation ）捐贈 14萬元，用於資助校內體育項目的運動服和設備的購買，以及學校體育隊參加比賽的旅行費用。

舊金山市立大學校董王兆倫（Alan Wong）表示，我代表市立大學感謝管道工工會的慷慨捐贈。城市大學的體育項目一直以來都很優秀，2021-2022學年，城市學院男子足球 隊和男子籃球隊均獲得州冠軍，但是我們目前的困境就是，體育項目需要更多的資金支持，尤其是對體育教練的挑戰就是必須要去球員一起為運動員 們的球衣和體育裝備籌款。所以這筆捐贈對市立大學體育項目來說是一個很大的資助。這將為市立大學下一屆的年輕運動員提供他們所需的隊服和裝備，以及參加比賽的旅行費用。

市大女子體育總監 Jamie Wong-Hayes 說，「市立大學體育基金會非常感謝能收到這筆大額捐款。大家都知道在疫情期間，城市學院度過了艱難且充滿挑戰的一年，看到社區給予的大力支持，這對我們是很大的鼓舞。

市立大學男子足球隊以 13-0 賽季的戰績在州和全國排名第一，並在 2021 年加州社區學院體育協會足球錦標賽中獲勝；男子籃球隊以 32-1 賽季戰績奪得 2022 年加州社區社區運動協會籃球冠軍。市大的體育項目每年比全國其他大專、高中或預科學校，轉移更多的運動員，到四年制大學並多數獲得獎學金入學。