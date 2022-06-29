護照過期需返台 可申請入國證明書 規費5元

隨著各國逐漸開放疫情後的管制，預料國際之間的往來也會恢復以往。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎疫情爆發兩年多以來，雖然台灣的邊境隔離政策逐漸放寬，但至今仍是相當嚴謹。很多人必須申請中華民國 護照或者簽證入境，也間接造成領務量龐大，並且讓一些因緊急情況必須回台的僑胞感到不便。而事實上，如果僑胞是護照過期又趕不及重辦護照，則可以申請「入國證明書」返台，7月1日起新版入國證明書將上線，申請規費為五美元，約十個工作天。

駐舊金山 經濟文化辦事處29日指出，為落實行政院簡政便民及數位治理政策，外交部領務局與內政部移民 署及戶政司合作推動簡化入國證明書申辦暨入境審查新作業流程，已完成建置相關作業系統。今年7月1日起，在台有戶籍之旅外國人得於駐外館處申請「入國證明書」，並持憑返國入境，申請規費為五美元。

經文處表示，入國證明書核發對象為在台有戶籍之國民，有下列情況者，可持入國證明書返台。一、因案未獲核發護照。二、註銷護照之已出國之國民。三、護照遺失或是被偷，不及等候駐外館處補發。四、護照逾期不及換發而急須返國。

另外，如果是僑胞持過期但登載有身分證字號的中華民國護照，在護照過期時間在六個月內，仍可自美國搭乘直飛台灣的班機回台，如此能節省在外館申請護照的等待時間，屆時到台灣後再辦新護照。然而，僑胞持入過證明回台後，必須等到換發中華民國護照才能再出境，所以在台停留及申辦護照時間得要事先斟酌。

舊金山經文處副組長洪毓羚提醒，各航空公司可能有不同的執行規定與執行標準。因此若是護照過期六個月內持舊護照返台者，建議最好還是搭直航的台灣航空公司，例如華航或者長榮。轉機的話則是不能使用，因為若是在第三地轉機，則還是需要有效的護照。另一方面，辦理入國證明時，經文處需要看到回台的機票，而且入國證明書核發後只有30天效期。

對於新版護國證明書上線，經文處指出，新版入國證明書採「一證到底」作業，凡在台灣設有戶籍的旅外國人，在駐外館處申辦入國證明書並持憑返國入境，經移民署國境事務大隊在國境線上查核人別無誤後，在該入國證明書上加蓋入境查驗章戳放行入境，當事人無需入境後另申辦入國登記證，只需憑已加蓋入境查驗章戳的入國證明書即可申辦護照或至戶政事務所辦理戶籍遷入事宜。

駐舊金山辦事處也提醒僑胞，7月1日開始，現持中華民國護照逾期又急需返國，不及等候核發晶片護照，希望申請入國證明書入境者，請填寫新表格，並繳交規費5美元（可付現金、Cashier’s Check、Money Order或個人支票，抬頭 請寫：TECO ），目前作業時間約十個工作天。申請入國證明書相關規定及表格，請參詳舊金山經文處網站：https://www.taiwanembassy.org/ussfo/post/147.html