學校密集的西聖荷西建遊民中心？ 居民反對

由於當地學校密集，很多居民感到憂心。（楊少華提供）

灣區貧富差距懸殊，無家可歸是嚴重的社會問題，政府希望透過遊民 中心解決，但遊民中心的選址再起爭議。聖荷西 市府為了解決無家可歸者的問題，市府訂出目標希望增建遊民收容處，其中一個可能的選址地點是在西聖荷西與薩拉度加市的交界處附近，與庫比蒂諾也不遠，但由於當地附近有許多學校與學習中心，不少居民發聲表達反對，認為可能危害社區及孩童的安全。

該地點位於85號公路與Prospect路附近，依照反對選擇該地點的草根人士整理，光是當地方圓0.5哩之內，就至少有Blue Hill小學、Saratoga Star Aquatics、Christian Righteousness Education Center等13間公私立學校與教育中心。如果將範圍拉到1.6哩，則更還有17所學校，像是John Muir小學、Christa McAuliffe小學、Miller初中等。

「這個地點就不是很合適，應該找其他更合適的地方。」活躍於該社區居民楊少華受訪時指出，先前在北聖荷西Noble一代也有因無家可歸中心選址而產生的類似爭議，那時當地居民反對的理由之一就是該地公共交通不便。而西聖荷西附近也與Noble情況類似，公共交通並不發達，而且該地鄰近也沒有平價的購物商場，距離無家可歸者可能工作的地點也恐怕不理想，選址上並沒有合理性。

他進一步指出，另一方面，西聖荷西這一區塊是學校極為密集的區域，公私立學校、課後班等很多，在學校密度這麼高的區域打造無家可歸中心，對學生與社區的安全有隱患。同時，該處其實也是住宅區，因此附近居民提出強烈反對。

28日晚上在聖荷西市議會中，許多居民前往發聲，強調遊民問題絕對是必須解決的社會問題，但是選址上應該要深入考慮。

許多居民也在近日與代表該選區的副市長瓊斯（Chappie Jones）表達意見。瓊斯助理則回信表示，聖荷西市府設定出必須要建造1000單位的無家可歸住房的目標，而市議會也投票 通過讓市府職員進一步探尋各種可能的地點，其中在85號公路與Prospect路附近的地點就是在討論的地點之一。不過，各項規畫都還在研究之中，還沒有最後的定案，要到真正的最後興建，還有好幾輪的程序與徵集意見要完成。

草根團體在Change.org上發出請願，並徵求簽名，目前已有接近800人連署。網址：https://www.change.org/p/say-no-to-the-homeless-tiny-home-on-prospect-road-saratoga-san-jose。反對的草根人士也呼籲，希望住在西聖荷西，以及薩拉度加，與離近的庫比蒂諾居民，寫信給第一區的民選官員瓊斯，同時副本給其他區的市議員辦公室，表達聲音。瓊斯電郵：[email protected]。