土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

由於土地被灣區 最大的房地產 開發商之一買下，南灣地標「大美國主題樂園 」（Great America）的營運開始進入倒數計時階段。

根據一份27日提交給美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）的報告，大美國樂園最快可能在六年後關閉，最遲也不會超過11年。專精工業中心和物流中心建設的大型房地產開發商Prologis，從Cedar Fair公司手中買下大美國樂園土地。Cedar Fair近年一直嘗試出售資產來減少債務，例如在聖他克拉拉市出售了另一筆土地。

Cedar Fair執行長席默曼（Richard Zimmerman）說：「我們選擇將土地賣給Prologis，是因為他們與灣區有深厚的淵源，以及他們與本地社區在大型開發項目上有密切的合作關係。」

這筆交易是由商業房地產公司世邦魏理仕（CBRE）所安排，預計大美國樂園將在11年內關閉，但確切時間還不清楚。

根據協議，Prologis以3億1000萬元向Cedar Fair買下大美國樂園的土地，並同意將土地回租給Cedar Fair。 Cedar Fair在一份27日提交給SEC的合約條款中指出，Prologis同意把土地租給大美國樂園六年，此外，Cedar Fair可以選擇把合約再延長五年，即最長為11年。

不過，根據協議措辭，大美國樂園繼續營業的時間有可能比預期短。Cedar Fair在文件中說：「Prologis有權提前終止租約，但必須在至少兩年前提出通知。」

總部位於俄亥俄州的Cedar Fair是美國最大的地區性樂園營運商之一。美國樂園受到因為新冠疫情被迫關閉的影響，經濟遭受重創。

Cedar Fair在聲明中說：「Cedar Fair會繼續經營這個樂園11年，然後在租約結束時關閉樂園。」