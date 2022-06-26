台國發會龔明鑫頒發就業金卡給知名創投Tim Draper

龔明鑫（左起）親自頒發就業金卡給德雷珀（Tim Draper）。（國發會提供）

台灣國家發展委員會主任委員龔明鑫應美國在台協會（AIT）邀請，率領由跨部會官方成員、法人機構及台灣的5G 產業相關重點業者共計41人，組成下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation）上周到矽谷訪問。訪問期間除了召開NextGen Telecom圓桌交流會議外，也拜會Google總部、視察國發會所投資 的新創團隊等。此外，龔明鑫也訪問創業學校Draper University，並親自頒發該校創辦人德雷珀（Tim Draper）台灣的「就業 金卡」，邀請德雷珀到台灣；而Tim Draper也表示，預計將於11月持就業金卡到台灣訪問。

德雷珀是世界知名的風險投資人，也是風險投資機構德豐傑投資基金（Draper Fisher Jurvetson，簡稱DFJ）以及Draper University創始合夥人。龔明鑫拜此行與德雷珀見面，並親自頒發就業金卡，表達台灣政府鼓勵外國專業人才赴台的政策意向。德雷珀則表示，非常高興申請就業金卡獲台灣政府核准，11月將以此卡赴台。

台灣的就業金卡2018年2月8日上路。就業金卡是一張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的證件。在就業金卡的有效期間，可提供符合資格的外國人才自由尋職、就職及轉換工作的便利性。

國發會表示，國發會自2018年即與Draper University合作，每年送新創團隊至Draper University、共同培育新創團隊。德雷珀也承諾協助台灣新創落地美國，並投資台灣新創產業發展。龔明鑫這次同時還見證Draper Venture投資台灣的「資安鑄造」的簽約儀式。資安鑄造是經濟部法人科專計畫的重要扶植對象，也是台灣新創獲得矽谷創投資金的新案例。

國發會表示，龔明鑫這次出席由國發會、AIT與駐舊金山辦事處共同舉辦NextGen Telecom圓桌交流會議，雙方就5G OpenRAN、下世代通訊等議題交流，並且邀集台灣及高通等美國相關領域之業者及產業專家參與，分享產業發展及合作的機會。

龔明鑫在會中指出，現在是台灣與美國幾十年來關係最好且堅若磐石的時刻，在此時間點帶領NextGen團前到美國，相信能促成雙方更進一步的合作。他並強調，數位轉型是全世界重要的轉型之一，包含半導體、5G/B5G (Beyond 5G) 及AIoT等三大部分。5G/B5G為開放性架構，相較於4G以前，現在開放性的架構打破過去少數國際廠商壟斷的局面，讓台灣與美國雙方更有機會進行合作。這次的訪團就是希望帶動台美在5G/B5G的垂直應用及AIoT的產業合作。目前已有微軟、Intel與和碩、高通與中華電信等合作的典範案例，未來雙方互助機會將會更多、應用領域也將更廣。

在新創方面，除了拜會德雷珀及Draper University以外，龔明鑫也與國際知名加速器「500 Startups」的執行長蔡李成美（Christine Tsai）等人見面。500 Startups近年與國發基金合作成績不錯、一年即投資20家台灣新創，並協助擴大國際業務與出場，有意深化與國發基金的搭檔。龔明鑫也希望能繼續此方向，透過各種全球網絡，讓台灣新創能有更多成功機會。