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舊金山同志大遊行 主題「愛讓我們在一起」

記者王子涵／舊金山報導
排在遊行隊伍最前方的是200輛由女同性戀騎手組成的摩托車隊。（記者王子涵／攝影）
排在遊行隊伍最前方的是200輛由女同性戀騎手組成的摩托車隊。（記者王子涵／攝影）

舊金山2022年同志驕傲大遊行26日上午拉開帷幕。本屆為疫情後的首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」（Love Will Keep Us Together）。

儘管舊金山早晨的天空被一層迷霧所籠罩，但絲毫會影響來自灣區各處支持LGBTQ+社區的人們趕來慶祝。上午10時，等候在起點處的人們早已舞動起來，排隊的花車更是看不到盡頭。

排在遊行隊伍最前方的是200輛由女同性戀騎手組成的摩托車隊，自1976年以來，她們就一直作為遊行隊伍的先鋒出發，成為舊金山同志大遊行的象征之一。

臨近10時30分，主辦方開始倒計時。巨大的引擎轟鳴聲伴隨著人們的尖叫聲彼響起，第52屆同志大遊行正式開始。

「我的身體我做主」、「為墮胎權而起」、「再生育權是基本人權」成為遊行隊伍以及人群中最常出現的標語。「是誰的身體？」「我們的身體！」街邊的民眾和遊行隊伍相互高喊著。

自最高法院24日推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」後，數萬舊金山人自發走上街頭進行抗議。LGBTQ+社區也擔心，同性婚煙以及身體自主的權利也將倒退並受到威脅。

由於主辦方禁穿制服的規定，舊金山警局、縣警、消防局在內的多家應急服務部門此前都明確表示退出今年的同志遊行。但從現場情況來看，他們組成了統一的遊行隊伍，警長史考特（Bill Scout）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）都正常身著制服遊行，總體參與人數不如往屆的規模。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）、加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、加州參議員威善高（Scott Wiener）、眾議員丁右立（Phil Ting）、市議員楊馳馬（Matt Haney）、麥德誠（Matt Dorsey）、司嘉怡（Catherine Stefani）、安世辉（Ahsha Safai）等官員都參與了遊行慶祝活動。

警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影）
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影）
LGBTQ+社區也擔心，同性婚煙以及身體自主的權利也將倒退並受到威脅。（記者王子...
LGBTQ+社區也擔心，同性婚煙以及身體自主的權利也將倒退並受到威脅。（記者王子涵／攝影）
LGBTQ+社區也擔心，同性婚煙以及身體自主的權利也將倒退並受到威脅。（記者王子...
LGBTQ+社區也擔心，同性婚煙以及身體自主的權利也將倒退並受到威脅。（記者王子涵／攝影）
巨大的引擎轟鳴聲伴隨著人們的尖叫聲彼響起，第52屆同志大遊行正式開始。
巨大的引擎轟鳴聲伴隨著人們的尖叫聲彼響起，第52屆同志大遊行正式開始。
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影）
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影）
「我的身體我做主」、「為墮胎權而起」、「再生育權是基本人權」成為遊行隊伍以及人群...
「我的身體我做主」、「為墮胎權而起」、「再生育權是基本人權」成為遊行隊伍以及人群中最常出現的標語。（記者王子涵／攝影）
同志大遊行開始前，等候在起點處的人們早已舞動起來。（記者王子涵／攝影）
同志大遊行開始前，等候在起點處的人們早已舞動起來。（記者王子涵／攝影）
聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。（記者王子涵／攝影）
聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。（記者王子涵／攝影）
同志大遊行開始前，等候在起點處的人們早已舞動起來。（記者王子涵／攝影）
同志大遊行開始前，等候在起點處的人們早已舞動起來。（記者王子涵／攝影）
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影）
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影）

遊行 舊金山 同志

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