北加州美鐵列車撞汽車 三人死亡
一名在現場的衛生防護中心官員說，26日下午，一輛美鐵(Amtrak)列車在北灣布倫特伍德(Brentwood)附近與一輛汽車相撞，導致三人死亡。
事故發生在下午 1 時左右。 據加州公路巡邏隊報導，在康曲柯士達縣東部的Orwood路和Bixler路的交叉口附近。
這輛車是一輛四門轎車，在距離被撞的火車軌道約 60呎的地方停下來。 至少有兩具屍體被發現躺在距離車輛約 25 呎的礫石路堤上。
現場可以看到五節車廂的 Amtrak 客運列車在距事故地點約四分之一哩處停下。
Contra Costa Sheriff deputies investigate the scene after an Amtrak train collided with a vehicle in unincorporated Brentwood, Calif., on Sunday, June 26, 2022. pic.twitter.com/AwRr2RnGZY— Jose Carlos Fajardo (@jcfphotog) June 26, 2022
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