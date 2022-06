北加州美鐵列車撞汽車 三人死亡

一名在現場的衛生防護中心官員說,26日下午,一輛美鐵(Amtrak)列車在北灣布倫特伍德(Brentwood)附近與一輛汽車 相撞,導致三人死亡。

事故發生在下午 1 時左右。 據加州 公路巡邏隊報導,在康曲柯士達縣東部的Orwood路和Bixler路的交叉口附近。

這輛車是一輛四門轎車,在距離被撞的火車軌道約 60呎的地方停下來。 至少有兩具屍體被發現躺在距離車輛約 25 呎的礫石路堤上。

現場可以看到五節車廂的 Amtrak 客運列車在距事故地點約四分之一哩處停下。

Contra Costa Sheriff deputies investigate the scene after an Amtrak train collided with a vehicle in unincorporated Brentwood, Calif., on Sunday, June 26, 2022. pic.twitter.com/AwRr2RnGZY