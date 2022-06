交通局公佈到達大遊行線路上的公共交通圖。(交通局提供)

金山同志驕傲大遊行 (Pride Parade)因疫情停辦兩年後,在本周末正式返回灣區,本次的主題定為「愛讓我們在一起」(Love Will Keep Us Together)。

遊行將按照過去的線路,上午10時30分在位於市場街和主幹道交匯處的內河碼頭(The Embarcadero)出發,到市政中心(Civic Center)結束。遊行預計在下午6時結束。

舊金山 警局發言人溫特(Kathryn Winters)昨日說:「我們敞開大門,歡迎來自全世界的遊客來到舊金山慶祝,慶祝LGBTQ 社區的權益。」

根據舊金山紀事報(San Francisco Chronic)的報道,由200輛摩托車組成的女同性戀摩托車隊將作為大遊行的先鋒,巨大的發動機轟鳴聲將打破兩年以來的寂靜,將壓抑的能力釋放出來。

同時,由於美國最高法院在近期推翻憲法中規定的墮胎權,這將會給本次遊行一定的影響。LGBTQ+社區擔心,同性婚煙以及身體自主權也將會受到威脅。