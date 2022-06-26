返台核酸檢測形同虛設 只防君子不防小人

圖為連鎖藥局 Walgreens 提供的檢測證明，多數航空公司就單純檢查姓名和結果，因為這類的檢驗報告上百種格式，除非一一查證否則很難辨別真偽。(圖為記者先前測試報告，僅為圖解參考)

在6月15日起台灣放寬隔離為3+4之後，暑假返台探親的僑胞或學生也大幅增加。但在返台的流程中最重要的就是上飛機前的核酸檢測 (PCR)，因為如果沒有拿到檢測結果或是檢測結果是陽性就無法上飛機，這讓很多人陷入焦慮。特別是暑假期間PCR檢測需求大幅增加，所以最近民眾經常利用的連鎖藥局 CVS或 Walgreens，網路一開放預約就被「秒殺」，當然也可以選擇付費檢測，但往往動輒上百元也讓民眾怯步。多位網民呼籲台灣政府取消這項規定，因為除了美國在6月12日就已經取消入境必須檢附證明外，如果真的不願意花錢檢測或是驗得陽性的旅客，大可偽造一張證明，所以這項規定真的是形同虛設、勞民傷財。

住在南灣的王太太因為疫情 快要三年沒回台灣，準備全家四口在7月初返台探親。但是最近為了PCR的檢測讓她的憂鬱症都快要復發。她表示年初其實就已經規劃好的行程，她也特別注意到PCR檢測的這件事，所以5月的時候還特別上網查詢預約PCR檢測的流程。但是到了6月初開始網路就已經傳出檢測網路預約一上架就被搶光消息。經過詢問朋友推薦她下載一個叫「KYLA」的APP，只要填入自己的保險 資料系統就會指引你去最近的醫療機構做檢測。王太太為了安全起見馬上下載並實際預約了一次檢測。結果在24小時內拿到證明並且不需要費用，最重要的是還不用預約，這才讓她整個緊張的心情放鬆下來。

另外明天即將返台的蘇同學私下表示，這年頭多數的年輕人多少懂一點Photoshop(繪圖軟體)，大概10分鐘就可以做出一張假的陰性證明，就她所知就有位同學因為是周一的班機，週六去做檢測，結果在上飛機前因為還沒拿到證明，臨時用同學的證明竄改一下姓名成功登機。她說大家都知道這樣做不道德，但是一旦更改返台時間，飛機的退票費用、訂好的隔離旅館的費用誰幫她負責。

在臉書上一個稱為「台灣海外Covid-19自救會」的群組，最近也分享了很多人返台的經驗。其中針對PCR檢測的問題，大多網友建議不要只預約一個地方做檢測，因為有時候會接到預定取消的通知。另外如果可能也不要訂周日或周一起飛的航班，因為也有部分檢驗站會因為假期延誤了報告出爐的時間。還有一位網友因為忘記填寫衛福部的「入境檢疫」線上系統表，結果在登機櫃檯前匆匆操作，最後因為不明原因網頁當機，結果錯過了班機。還有一位媽媽是在抵台前48.5小時填的資料，到了台灣之後也因為超過時間所以再重填一次。至於其它相關防疫規定及親友接送入境旅客注意事項，可以參考桃園國際機場官網https://www.taoyuan-airport.com/。