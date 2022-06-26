舊金山現代藝術博物館本周免費開放 支持民眾自由發聲

舊金山現代藝術博物館本周免費開放，以支持灣區民眾自由發聲。（SFMOMA）

舊金山 現代藝術博物（SFMOMA）館本周免費開放，以支持灣區 民眾自由發聲

與周五早上全國其他地區一樣，灣區居民獲悉聯邦裁決剝奪了憲法規定的墮胎權後，引發了舊金山灣區多個地區的抗議活動，同時引發了對同性伴侶結婚權利的擔憂。為此，本月就任舊金山現代藝術博物館 （SFMOMA）的館長克里斯托弗·貝德福德 ( Christopher Bedford ) 在一份聲明中表示，博物館決定在 6 月 25 日至 26 日星期六和星期日提供免費入場，以表達對灣區民眾發生維權的支持。

克里斯表示，我們如何以我們的價值觀引領，以及用場館服務於民眾，這是我們目前需要思考且值得去做的。希望提供給民眾一個碰撞互動與思考的空間。以及用多元化藝術的形式來支持灣區自由民主文化。

博物館將退款給已購買周六或周日門票的人員。下一個 SFMOMA 免費社區日定於7 月 17日舉行，以慶祝新展覽開幕。博物館周六和周日上午 10 點至下午 5 點開放。會員和 18 歲及以下的人可每天免費入場，平時門票是 25 元。了解更多詳情，請訪問www.sfmoma.org/free-days。