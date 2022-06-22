龔明鑫談科技供應鏈 美國很在意資料安全問題

龔明鑫表示，美國很在意資料安全問題。（記者李榮╱攝影）

國發會主委龔明鑫率領下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation）訪問美國，除了拜會微軟、Google、Amazon等企業以外，也將與智庫見面交流。龔明鑫此行首站就是矽谷 ，22日他在聖荷西州大舉辦記者會表示，希望促成台美企業在5G 以及beyond 5G等領域的合作，也幫助台灣的產業長遠成長。

龔明鑫率領的下世代通訊代表團，成員涵蓋國發會、行政院科技會報辦公室、經濟部工業局、經濟部技術處等官員，以及資策會、工研院等法人機構，以及近10家企業代表，全團共40多人。

國發會表示，此行是為了強化台美在5G安全領域的夥伴關係，並且配合美國商務部辦理投資 美國高峰會（Select USA Summit）。龔明鑫應美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）之邀率團來美。訪問團先到矽谷參訪五天，之後會到西雅圖，再到華府，進行共11天的訪問。龔明鑫並計畫至全球台灣研究中心（GTI）、德國馬歇爾基金會（GMF）等智庫演講。

國發會22日於聖荷西州立大學（SJSU）舉行台美NextGen Telecom圓桌會議，邀集台美產官學各界人士就下世代通訊之發展趨勢及潛在商機，進行交流並尋求未來合作機會，以深化雙邊產業夥伴關係。該圓桌會為閉門會議。

龔明鑫介紹，此行是帶著5G企業團訪美參加「選擇美國投資高峰會」（Select USA），並且順道來矽谷，希望為協助台灣從5G到下一代電信6G供應鏈，都能與美國廠商有合作機會。除了拜訪企業以外，也在矽谷與國發會投資的六家新創交流，並參訪Draper University。

龔明鑫在記者會中表示，通訊技術發展很快，且在各地都在推動升級基礎建設的架構下，無論美國、台灣或是其他很多地方，都有相關的商機可以切入。特別是美國有基礎建設法案、台灣也有前瞻基礎建設的計畫，而台灣具有很多關鍵零組件的技術，可以與美國深化合作，無論是合作競標，或是擔任下游支援，都有發揮的空間。

他進一步表示，此行訪問團也與Google見面，Google再次重申投資台灣是既定的方向與目標。而就政府的角度來說，也會盡力協助跨國人才到台灣辦理簽證、就業金卡等。當然，疫情之後台灣的入境管制嚴格，龔明鑫也坦言，Google也有向他反應，希望進一步的放寬。

談到台灣科技方便的優勢，龔明鑫指出，台灣的公司與團隊技術能力向來很強，當然國際連結的部分還需要外界協助，也因此國發會投資新創團隊，而許多新創團隊就在美國深耕，透過與美國創投及生態系統的幫忙，近一步發展。這次他參訪了國發會投資的新創團隊中，項目很廣泛，包括區塊鏈、複合材料、3D影像、無線充電、防毒軟體等。

過去幾年美中關係緊張，台灣也佔有更為優勢的地位。會不會擔心拜登政府對中關係軟化，台灣的機會減小？對此，龔明鑫認為，在很多領域方面，中國產品雖然有價格的優勢，但是台灣提供的是比較高階的產品，有品質上的差異。另外，他也認為，事實上美國很早就注意到資料安全上的問題，因此在通訊相關的項目上，安全性還是美方非常著重的因素。同時，貿易戰後供應鏈練就可以看出移轉的跡象，而新冠肺炎疫情之後，更可以發現要維持穩定的供貨上供應鏈必須要展現韌性。因此，相信在全球佈局時，這些都是必須考量的因素。