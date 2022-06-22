舊金山市長布里德確診 新冠病毒檢測呈陽性

週一勇士隊的勝利大遊行，布里德與多位球員合影互動。 （市長辦公室供圖）

舊金山 市長布里德辦公室22日發布聲明，布里德新冠病毒（COVID-19 ）檢測 呈陽性。聲明表示，布里德已接種疫苗與加強針，目前感覺良好，她將在家中舉行視訊會議，在家辦公且在隔離期間不會參加任何公共活動。

根據市長辦公室消息指出，22日早上市長檢測呈陽性，並通知了她的工作人員和密切接觸者。根據公共衛生指導，布里德將在家隔離五天。之後，如果她的檢測結果呈陰性可解除隔離，如果繼續檢測呈陽性，最多將居家隔離10 天，或直到檢測呈陰性。

在過去一周裡，布里德參加了六月節的慶祝活動。本周一她參加了金州勇士隊的冠軍遊行，與球隊的許多明星球員和政治家合影，包括眾議院議長佩洛西和眾議員 ，以及奧克蘭市長和州議會議員楊馳馬。周二布里德會見了舊金山的部門負責人與工作專員，並在市政廳內合影留念。州眾議員楊馳馬表示，他目前為止的檢測結果為陰性。佩洛西三個月前就已感染過新冠病毒。

本周其他時間裡，布里德的公共日程安排很忙，其中包括周三原先安排兩場活動、周四推出舊金山市新的戒毒中心的新聞發布會。市府辦公室並未發表取消或推遲活動的通知，但表示可能會在沒有市長親自出席的情況下繼續進行。