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醫療債務高 但許多人還是沒有辦法得到應有的治療

記者李榮／灣區報導

雖然有大批民眾深陷醫療債務，不過研究顯示，即使那麼多人深陷醫療債務，卻還是沒有讓患者得到足夠的治療。根據一項民意調查結果顯示，約有七分之一的欠債人士指出，由於未付醫療帳單，他們被醫院、醫生或其他醫療提供者拒於門外。另外更有約三分之二的人，因為醫療費太高而延宕就醫。很多醫師都表示，自己曾碰過病人因為害怕欠債，而放棄治療。

2010年美國推出可負擔醫療法案，將覆蓋範圍擴大到數千萬計的美國人，卻未減緩高免賠額（high-deductible）健保計畫的興起。依照這類的計畫，患者必須支付數千元的醫療費，結果反而累積愈來愈多的債務，也間接將患者推入卡債和各種貸款的深淵中。也就是說，高免賠額健保計畫的興起，對美國人造成的打擊非常嚴重，迫使人們在保險給付門檻之前，必須自掏腰包支付數千元。如果病患直接積欠醫院醫療費用，醫院會將病患的債務出售給催收公司，進行追討。

調查顯示，一半的美國成年人沒有足夠的現金來支付500元的意料之外醫療費用。另一方面，碰上醫療帳單，許多人乾脆不付，也使得醫療債務是消費者信用紀錄中最常見的債務形式。凱薩健康新聞與全國公共廣播電台的調查發現，信用報告中的醫療債務僅佔美國人積欠的醫療費的一小部分。

該報告顯示，大約5000萬名成年人正透過與醫院或其他醫療提供者商定的分期付款計畫，來支付自己或家庭成員的醫療費。十分之一的人口為了支付醫療或牙科費用而欠朋友或家人錢，而這是另一種通常不被衡量的借款形式。隨著患者刷卡付帳，更多的債務最終出現在信用卡上，造成信用卡餘額遞增。大約六分之一的成年人正在償還因醫療或牙科費用而欠下的卡債。

報告指出，大約八分之一積欠醫療債務的美國人，欠款金額超過1萬元。

另外，即使是俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫（Medicare）也可能讓患者陷入數千元的債務困境。因為根據民調顯示，大約三分之一的老年人積欠醫療費，其中37%的人表示，自己或家人因此必須削減食品、衣服或其他必需品的開支。

債務不斷累積的後果愈來愈嚴峻，引起包括白宮在內的民選官員的重新關注。白宮在4月宣布打擊討債公司和追蹤醫院財務救濟措施的新倡議運動。

不過一般認為，這些變化可能無法解決全國性醫療債務危機的根本原因。在健保業工作數十年的保險公司Centivo的聯合創辦人科恩（Alan Cohen）表示，人們陷入醫療債務的第1大原因以及第 2、3和4大原因，就是「沒有錢」。

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