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數百隻超萌狗狗齊聚沙灘 柯基大會重返舊金山

記者王子涵／舊金山報導
寵物主們花盡心思將愛犬打扮成可愛的模樣。（推特截圖）
寵物主們花盡心思將愛犬打扮成可愛的模樣。（推特截圖）

數以百計的短腿萌寵在本周末寵齊聚舊金山西海岸的大洋灘（Ocean Beach），它們的爪印遍佈海灘的每一個角落。經過三年的等待，柯基大會（Corgi Con）終於在本周末重返舊金山。

這個深受舊金山寵物愛好者喜愛的活動每年都能夠吸引數百只柯基犬以及數千只寵物犬。柯基大會成立於2013年，通常在每年的7月和10月舉行，由於疫情大流行的影響，該活動被迫停止了三年的時間。

寵物主們花盡心思將愛犬打扮成可愛的模樣。寵物主蘇琪李（Suki Lee）將她的柯基犬打扮成尤達寶寶的樣子。她說：「我是一個星戰的讀者，尤達寶寶在繈褓中的樣子十分可愛，這也是我這樣打扮它的靈感。」

在場最知名的動物明星是一只名叫蓋茨比（Gatsby）的柯基犬，主人倫格（Ryen Lung）所經營的油管賬號擁有超過28萬的訂閱，周六全天都有粉絲排著長隊和蓋茨比合影。

不少來到沙灘的寵物主都是第一次參加柯基大會，他們被現場輕鬆歡快的氣氛所吸引，一些寵物主也互相交流養寵心得。傑西劉（Jessie Liu）說：「很高興和這麼多熱愛柯基的人們享受陽光和沙灘，分享彼此生活中的趣事，成為朋友。我們甚至彼此留下聯繫方式，柯基是我們永遠的話題。」

活動在上午十點開始，在大會的前兩小時裡，柯基們都是在人群中徘徊，和它的主人一起參觀現場的站位，並接受人群們的拍照。到了中午，主辦方舉辦了如柯基賽跑、忍者戰士等趣味活動，活動氣氛也到達了頂點。

寵物主們花盡心思將愛犬打扮成可愛的模樣。（傑西劉提供）
寵物主們花盡心思將愛犬打扮成可愛的模樣。（傑西劉提供）

舊金山 疫情

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