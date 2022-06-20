醫療費用高昂 美國超過一億人有醫療債務

美國醫療費用高昂，擁有醫療債務的比例比想像中高很多。（記者李榮／攝影）

隨著股市與幣市跌入熊市，愈來愈多人開始擔心自己的財務問題。而事實上，在美國最容易讓人陷入債務的原因之一，就是醫療的費用。「凱薩健康新聞」（KHN）與「全國公共廣播電台」（NPR）近日就聯手進行的一項調查，顯示美國有一億多人有著醫療相關債務的問題，佔全美人口近三分之一，成年人中更有41%都有著不同程度的醫療債務。

該調查揭露，儘管白宮和國會已經在關注此問題，但情況比以前統計的結果更加普遍。因為，患者積累的大量債務，隱藏在信用卡餘額、向親人借款或與醫院和其他醫療提供者約定的分期付款計畫中。

為了計算這個債務的真實程度，「凱薩健康新聞」與「全國公共廣播電台」的調查，利用凱薩家庭基金會（KFF）對這個項目進行的全國民意調查。希望掌握患者無法負擔醫療帳單 ，以及用於支付醫療保健其他借款的情況。城市研究所（Urban Institute）和其他研究合作夥伴公布的最新分析，也為此項目提供了額外的資訊。

依據凱薩家庭基金會的民意調查發現，超過一半的美國成年人描述在過去五年中，因醫療或牙科費用而負債。在積欠醫療債務的成年人中，四分之一的債務超過5000元。並且大約五分之一的人表示，「不指望自己能夠還清債務。」

醫師曼昌達（Rishi Manchanda）就表示，債務不再只是醫療系統中的小問題，而是變成了其中的一個主要「產物」。曼昌達在加州 為低收入 患者提供醫療服務已經十多年，並在非營利組織RIP Medical Debt的董事會任職，他直白地說：「我們有一個幾乎設計完美，來製造債務的醫療保健系統。」

專家認為，醫療的債務會迫使家庭削減食品和其他必需品的開支。而民意調查結果更是發現，數百萬人甚至因此失去家園或破產。

醫療債務給患有癌症和其他慢性病的人帶來了沉重的負擔。根據城市研究所的一項最新分析，美國生病率最高的縣的債務水平，是最健康的縣的三到四倍。另一方面，醫療債務問題也使種族之間的差距進一步拉大，並使美國人無法為退休生活進行儲蓄、投資孩子的教育或買房。