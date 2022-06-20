舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

目前舊金山公寓租金是全國唯一低於疫情前水平的城市。(記者李怡╱攝影)

因舊金山 在新冠疫情 爆發初期住房空置率攀升，直到目前市內的公寓租賃市場的反彈速度仍落後於全國其他城市，公寓租金 還有下跌的趨勢。

據公寓出租網站Apartment List表示，舊金山是目前全國唯一公寓租金比疫情前還低的城市。南灣緊隨其後，自疫情爆發以來，聖荷西市區的租金增長位列全國倒數第二。

「舊金山紀事報」轉述Apartment List的高級研究員沃諾克（Rob Warnock）的表述稱：「在過去兩年間，灣區的經濟和租賃市場與全國其他大城市比較是截然相反的，尤其是南部『陽光地帶』（Sun Belt）的人口中心，在疫情期間湧入大量租戶，導致這些城市的房屋空置率驟降，租金不斷上漲。 」

據本報記者了解，因舊金山地區是全國遠距工作最密集的地區之一，在疫情期間辦公室空蕩無人，直到現在還是有很多私營小企業未要求員工返回辦公室，甚至大公司只要求以員工總數10%的職員數量返回辦公室。有的公司只要求員工每周到辦公室工作一天至兩天。因此導致租戶回到城市的速度比較慢，自然對房租的恢復不利。

目前舊金山公寓租賃市場面臨的挑戰，不只是因為辦公室職員未回到城市，因遠程辦公搬離舊金山，或是搬回與父母同住的情況占比也非常高。租住在舊金山市區布諾山社區的Edison Choo，疫情前一直與室友合租一棟兩居室的公寓，室友因長期遠程辦公退租，他現在只能一個人承擔費用，且在短時間內並未找到新室友合租。

研究員沃諾克預計，在未來幾個月如果沒有大量新的需求湧入，舊金山的租金仍將繼續落後於其他大城市。

根據Apartment List的數據，目前舊金山市內公寓的空置率從2020年3月的5.3%，已升到2020年10月的9%。另一方面，單房公寓租金中位數從2020年3月的1966元，下跌到2020年12月的1662元，跌幅達15%。到2021年，空置率逐漸回升，空置率降至目前的5%。但租金回升的速度較慢，上月單房公寓的租金中位數為1916元，仍比疫情開始時的水平低約3%。

Apartment List顯示，全國租金上漲的城市中，值得關注的兩個城市分別是佛羅里達州的坦帕市和拉斯維加斯市。在疫情開始時，坦帕市區的空置率為6.8%，到2021年8月降到 2.7%；而在2020年3月到2022年5月期間，單房公寓租金則漲約40%。拉斯維加斯市的空置率，也從2020年3月的6.6%降到2021年8月的 2.5%，且在疫情期間，單房公寓租金漲了34%。