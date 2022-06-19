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渡假住Air BnB碰上熊闖入 租客嚇傻反鎖房內

李榮
Air BnB遭熊闖入後，滿目瘡痍。（警方提供）
Air BnB遭熊闖入後，滿目瘡痍。（警方提供）

很多民眾會在夏天時到北加州的太浩湖（Lake Tahoe）區域渡假，其中不少人會選擇住在特拉基（Truckee）一代的渡假屋，享受親友團聚得美好時光，但畢竟是在大自然中，要小心動物出沒。特拉基公路警察局指出，日前一戶Air BnB短租屋發生一宗遭熊侵入的事件，一隻熊從窗戶進入一棟Air BnB民宅翻找食物，嚇得裡面的租客躲在房內將自己反鎖，一番誘導後才成功將熊引出，黑熊與另外三隻在屋外的小熊團聚。

特拉基警方表示，該宗熊侵入民宅的事件是發生在上周，警方接獲報案指出，一隻熊從未關上的窗戶進入一戶Air BnB短租屋，四處翻找食物。警方獲報前往處理後，那隻熊還幾度準備攻擊，所幸後來成功化解，將熊引出房外，與另外三隻在附近樹旁的小熊團聚。

「熊比人類還早住在這個區域。他們才這裡的原住民。」特拉基警方提醒，很多民眾忘記該區域本來就可能會有熊的蹤跡。事實上，在人類居住之前，熊就先在那邊居住。因此，無論是長住在附近的居民，或是到該地度假的短住民眾，都必須尊重自然，並留心當地本來就可能會有熊的出沒。

其實，當地的民宅中出現熊的蹤跡已不是第一次。兩年前同樣在特拉基，一名15歲的青少年凌晨時分與朋友在家中看電視時，突然聽到廚房有奇怪的聲響，查看後竟然發現是有一隻體型龐大的熊進入家中，嚇得青少年對樓上的母親大喊：「媽，家裡有熊！先不要下樓！」

當時青少年與朋友也是趕緊將他們關在房內，但是熊還是一直試圖闖門。當地普萊瑟縣（Placer County）警局接獲報案後，趕往現場後成功將熊引出。警方後來判斷，那隻誤闖到民宅的熊，可能是從未上鎖的民宅車庫進入，但之後找不到出路，只好在屋內到處閒逛。

警方提醒，熊比人類更早住在該區域，呼籲民眾留心熊出沒。（警方提供）
警方提醒，熊比人類更早住在該區域，呼籲民眾留心熊出沒。（警方提供）

警察 加州 原住民

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