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NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

勇士時隔4年再度奪冠 柯瑞狂砍34分摘MVP

記者劉先進╱波士頓報導
勇士奪冠，柯瑞捧杯仰天長嘯。（記者劉先進 ／攝影）
勇士奪冠，柯瑞捧杯仰天長嘯。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士16日以103比90客場戰勝波士頓塞爾蒂克，大比數4比2，奪得2021到2022賽季總冠軍賽。勇士時隔四年再次奪冠，8年6次殺入總冠軍賽，4次奪冠；柯瑞狂砍34分7籃板7助攻，11票全票當選總冠軍賽MVP，也是他首個MVP。NBA歷史上只有6名球員拿到過4個總冠軍，至少2次常規賽MVP和一次總決賽MVP。此前只有詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）、魔術師約翰遜（Magic Johnson）、賈巴爾（Kareem Abdul-Jabbar）和鄧肯（Tim Duncan）獲此殊榮。

湯普森12分，維金斯18分6籃板5助攻，普爾15分，格林12分12籃板8助攻，打出總冠軍賽最強一戰。

塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）發揮失常，三分4中1得到13分3籃板7助攻，布朗（Jaylen Brown）得到34分7籃板3助攻，斯瑪特（Marcus Smart）9分，霍福德（AI Horford）19分，懷特（Derrick White）2分。

在總冠軍賽前四場，塞爾蒂克防守柯瑞的方式是一對一。教頭尤多卡（Ime Udoka）嘗試利用高度干擾柯瑞投籃，是因為柯瑞背後有其他隊友和組織者，但柯瑞在第四戰狂砍43分10籃板4助攻，扳平比數。到第五場，塞爾蒂克終於祭出其他隊伍防守柯瑞的辦法，雙人包夾，以此強力封鎖柯瑞的投籃，此舉導致他三分9投0中，只得到16分3籃板8助攻，而勇士的維金斯瘋狂利用中投、切入等方式，懲罰對手的防守策略，他全場23中12砍下26分13籃板2助攻，湯普森投中5個三分，得到21分3籃板2助攻，勇士奪得冠軍賽點。

總冠軍賽第六戰，塞爾蒂克的防守策略，改變防守方式，但勇士四面開火，尤其是柯瑞屢次得分。雖然勇士一度領先22分，但塞爾蒂克瘋狂追趕，隨著末節勇士多個球員得分，最終奠定勝局，拿下冠軍。

圖為比賽場面。(記者劉先進╱攝影)
圖為比賽場面。(記者劉先進╱攝影)
圖為勇士隊湯普森(右)在比賽中。(記者劉先進╱攝影)
圖為勇士隊湯普森(右)在比賽中。(記者劉先進╱攝影)

柯瑞 勇士 總冠軍賽

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