物價狂飆 連鎖餐館收「通膨附加費」

疫情之後，餐館的價格漲幅非常大，民眾都很有感。（記者李榮／攝影）

美國的通膨近來很嚴重，食衣住行疫情 之後都在快速漲價，消費者都非常有感，5月份的消費者物價指數 （CPI） 年增率更是刷新40年紀錄。而現在去外面吃飯，還常常不只需面對餐點的大幅漲價，有些餐館還另外增加各式各樣五花八門的附加費，甚至有連鎖餐館直接在帳單上增收「臨時通膨費（temporary inflation fee）」，令人無奈。

住在佛利蒙的吳欣宜就表示，日前她到密爾比達 的連鎖西餐店Romano’s Macaroni Grill用餐，消費後才發現帳單上還有一個兩元的「臨時通膨費」，「除了很無奈以外，還能說什麼呢？」她指出，現在許多物價都快速上漲，通膨可以說是「誇張到不行」。不過，做生意的商家成本上漲也非常厲害，許多餐廳一方面要面對高昂的成本，又面臨生意不是很好的雙重壓力，或許漲價兩元也是可以理解。但是，看到用「臨時通膨費」的名目補貼成本，還是從來沒見過。

記者致電該餐廳，餐廳表示，「臨時通膨費」是為了平衡成本所需，不止密爾比達的分店有外加，一些其他的分店也有加收此費用。兩元的臨時通膨費是隨著每張帳單外加。因此，如果整桌都是同一張帳單的話，也是只外加兩元。

事實上，餐廳各種五花八門的附加費近年來在所多有。住在矽谷的Alan Chen指出，幾年前他在舊金山比較高檔的餐廳用餐時，就已經發現有餐館會外加員工健保附加費、員工福利費等各種名目費用，印象中多半是隨著消費額而收取，例如有的餐館會加收總帳單的4%。後來他發現，愈來愈多的其他餐廳也跟進，中半島幾家比較新潮的餐館就很快「有樣學樣」，隨著帳單收取「Living wage」（維生工資）等名目的費用。而且新冠肺炎 疫情之後，有些服務簡單的小型中餐館與亞洲餐館，也開始在餐點漲價之外，增收這類不同名義的費用。但是，直接以「通膨費」為名而外加收費，到還真的是第一次聽到。

他表示，餐點價格反映成本可以理解，只是他個人比較希望是直接調漲價格，而不是用其他名目的附加費外加來平衡成本，「我覺得多數消費者在看到帳單時發現這些費用，應該大部分都感覺心裡不是很好受。」

在南灣經營金麥麵包的中華民國僑務委員李文雄指出，這一兩年來物價上漲的壓力真的非常厲害，「新聞報導，美國5月民生必需品較去年漲10.8%，這是官方對外的說詞！依我自己的觀察，應該在15%左右，尤其對中小商家來說，不止成本漲幅可觀，而且因爲烏克蘭與俄羅斯的戰爭，以及新冠肺炎疫情又依然不能樂觀的大環境下，壓力實在很大。」

他進一步表示，在汽油價格上漲不停等原因拖累之下，很多貨源都發生短缺現象。比如金麥麵包向台灣訂購的食材包裝材等，不是漲價，就是根本取不到貨，造成經營上極大的困擾。另外，在地的食材包裝材，也是持續短缺或者漲幅可觀；同時，人工費用年年上漲，房租也是，水電費當然也是連年漲價。另一方面，在通貨膨脹的陰影之下，消費者購買力也明顯看出在下降，大家消費收手的狀況之下，形成中小商家經營的困境。

「最近有位好友說跟我：越南麵一碗都賣20元以上了，你們麵包店如不漲價撐的下去嗎？」李文雄表示，自己在如此不利、不友善的大環境下，多次考量後決定暫時自行吞下，吸收成本的漲幅，暫時擋住通膨漲價造成的不利影響。當然也希望能繼續擴大客源，透過外送平台並且不斷推出新產品，同時盡力提升品質與品味，讓產品更具競爭力，「主要就是努力把通貨膨脹的殺傷力減到最低，維持客人對於產品的支持。其他的，就只能暫時苦笑以對，唉。」