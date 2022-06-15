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聖荷西推出便民服務 讓老人有低價交通選擇

記者陳爍嘉／聖荷西報導
「輕鬆到達目的地」服務費率（圖片取自聖他克拉拉縣官網）
「輕鬆到達目的地」服務費率（圖片取自聖他克拉拉縣官網）

為了幫助65歲以上的老年人保持獨立行動的能力，以便他們遊玩，購物，就診或者拜訪朋友，聖荷西市部分地區從6月13日開始提供「輕鬆到達目的地」（Reach Your Destination Easily，RYDE）便民服務。

「輕鬆到達目的地」將為符合區域和年齡條件的居民提供門對門的短距離非緊急交通服務。此項便民服務惠及的區域包括95118，95119和95122。此前「輕鬆到達目的地」已為坎貝爾（Campbell），庫比蒂諾（Cupertino），洛斯蓋圖（Los Gatos）， 蒙特塞倫諾（Monte Sereno）和莫干山（Morgan Hill）的居民提供了服務。

「輕鬆到達目的地」便民服務可以低價幫助服務區域內的老年人在其居住地8英里範圍內進行非醫療目的的出行交通服務，以及他們在距家16英里範圍內進行的有醫療目的交通服務。居民可以通過電話408-755-7614或者郵件 [email protected] 進行註冊，提前兩天預定行程。服務的具體費率會因居民的收入情況和目的地距離而有所差異，每段行程需花費0. 9元至18元。有特殊經濟困難無法負擔這筆費用的居民還可以申請經濟援助。

聖荷西

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