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是拉差辣醬缺貨 舊金山灣區消費者搶購囤貨

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是拉差辣醬缺貨 舊金山灣區消費者搶購囤貨

編譯組／灣區15日電
是拉差辣椒醬的缺貨現象已開始在灣區出現，有消費者成箱購買囤貨。（Getty Images）
是拉差辣椒醬的缺貨現象已開始在灣區出現，有消費者成箱購買囤貨。（Getty Images）

人氣是拉差辣椒醬（Sriracha）的缺貨現象已開始在灣區出現，粉絲們紛紛搶購，以防斷貨。

根據舊金山紀事報（Chronicle）報導，灣區一些超市的是拉差已售罄，或是難以持續供應，不過，也有一些超市的庫存仍然不少。然而，生產商匯豐食品（Huy Fong Foods）已宣布，因為原料短缺的關係，是拉差今年夏天將被迫停產，這讓許多商店擔心，萬一現有的是拉差真的賣完該怎麼辦。

報導指出，東灣Berkeley Bowl超市許多顧客最近都是成箱成箱購買是拉差；本地亞裔食品網路超市Weee!的是拉差已售罄；舊金山Haight Street的Gus’s Community Market兩周前已賣光，不知何時才能再進貨；在舊金山的Rainbow Grocery Cooperative，即使是類似是拉差的其他品牌辣椒醬也幾乎賣光。

Gus’s Community Market經理薛默（Will Shermer）說：「在我聽到消息後一天，是拉差就賣光了。我不知道何時才有辦法解除這個現象。」

匯豐食品表示，他們已經停止接受4月19日之後發出的訂單，要等到9月才會重新接訂單。匯豐食品指出，原料辣椒的短缺也將影響到他們的參巴醬（sambal oelek）和智利蒜醬（chile garlic sauce）的製作。

Berkeley Bowl公關經理狄克森（Chi Dixon）表示，他們的採購人員因為及早發現到是拉差可能短缺，便訂購了6呎高的貨量，數量有幾千瓶，但在顧客成箱購買囤貨的情況下，他不確定是否能撐到9月。

聖馬刁市中心的Suruki Supermarket經理唐敏蒂（Mindy Tang，音譯）表示，他們擔心手中現有的是拉差存貨不夠繼續製作受歡迎的熟食，例如辣鮪魚飯和辣蟹肉壽司，但目前還不成問題。

有商家擔心，短缺問題會讓是拉差的價格飆高。狄克森指出，一些是拉差經銷商已大幅提高售價，這些成本在未來幾個月內可能都會轉嫁給消費者。

舊金山 匯豐 灣區

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