金州勇士第六場發威 湯普森不辜負這綽號

湯普森說，「第六場湯普森」是他贏得的一個綽號。「不想辜負它。」（記者劉先進／攝影）

金州勇士 目前3比2領先波士頓塞爾蒂克，奪得總冠軍賽點。屢次在關鍵第六場季後賽 發威、第六場三分命中率超50%的湯普森，在15日的總冠軍賽媒體公開日上說，「第六場湯普森」（Game 6 Klay）是他贏得的一個綽號。「我不想辜負它。同時也不想在比賽中打英雄球。」

在2016年西區冠軍賽第六場比賽中，湯普森瘋狂砍下11記三分、入賬41分，幫助勇士拖入搶七。他在西區第二輪季後賽第六場中，射中8個三分、入賬30分，幫助勇士淘汰灰熊。因為屢次在第六場發威，他也獲得綽號「第六場湯普森」。

湯普森15日的訓練中不斷練習跳投。他在記者會上說，希望能有一個不錯的夜晚，勇士能贏得比賽。「我們中的任何一個人做什麼都不重要。主要目標是贏得一場比賽。我不想給自己施加任何額外的壓力。只想去球場上自由發揮，相信隊友們。我意識到自己在第六場比賽中的表現非常好。不知道這將持續多久，希望是明天。」

湯普森說，「第六場湯普森」是他贏得的一個綽號。「我想不辜負它。同時，我不想在比賽中打英雄球。我只是要做我自己，做我在過去幾場比賽中一直在做的事情。這將使我們獲得成功。」

柯瑞 說，不會以任何方式侵犯「第六場湯普森」的綽號。「我只是要做我的工作，努力幫助球隊獲得勝利，享受這實際上意味著什麼。」

柯瑞說，不知道湯普森如何做到在第六場季後賽瘋狂得分，「對他來說，沒有什麼重要時刻大到不能承受，他可以盡情享受，擁抱敵對的球迷，或者如果我們在家裡享受主場氣氛。顯然，就個人和團隊在那輪系列賽中的表現而言，對陣雷霆的比賽是最重要的一場。他對這些重大時刻的比賽，有訣竅。恰好是第六場比賽。明天他又有機會為故事添磚加瓦。」

教頭柯爾說，湯普森很有天賦，有一種殺手的本能。「我甚至沒有考慮過，他為什麼會在第六場表現優異。也沒有花時間去想它。這與我們沒有關係，與戰略無關，只是與湯普森有關。」