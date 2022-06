史丹佛大學醫學院推特截圖

一項由史丹佛大學醫學 院領導的研究發現,在COVID-19後的腦霧在生物學上與癌症 化療引起的認知障礙「化療腦」相似。在這兩種情況下,過度的炎症以同樣的方式損害了同種類的腦細胞。

該項研究的論文「輕度新冠可導致多系神經細胞和髓鞘失調」(Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation)在線發表於6月12日的「細胞」(Cell Press)。該發現是基於對患有輕度SARS-CoV-2的小鼠的研究,以及新冠大流行早期收集的感染和死後人腦組織。這些發現可能有助於指導治療COVID-19的認知影響。