「闖入變裝皇后活動 仇視變性人」北加驕傲男孩被查

杜爾塞（Panda Dulce）組織「變裝皇后故事時間」活動，被驕傲男孩衝擊辱罵。（取自KPIX新聞截圖）

北加阿拉米達縣警發言人凱利( Ray Kelly) 表示，6月11日下午，LGBTQ 社區成員在東灣聖洛倫佐圖書館 （San Lorenzo library）「變裝皇后故事時間」（Drag Queen Story Hour）的閱讀活動。參加活動的有兒童、家長和其他社區成員，但具有反LGBTQ傾向的右翼仇恨組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員闖入圖書館，對著活動組織者叫罵仇視同性戀 和變性人的口號。

凱利說，警方正在對此次活躍的仇恨犯罪案件進行調查，同時也在調查對兒童的煩擾和騷擾行為。

11日下午1時30分左右，因為一起騷擾事件，警員趕到聖洛倫佐圖書館。警方得知，一名LGBTQ社區成員正在圖書館舉辦「變裝皇后故事時間」活動。5個「驕傲男孩」的成員進入現場並擾亂活動。他們對著活動組織者喊出仇視同性戀和變性人的口號。這些人被描述為極具攻擊性，具有威脅性的暴力舉止，導致市民擔心自身安全。 警員們趕到現場，得以緩和局勢。

活動組織者杜爾塞（Panda Dulce）說，當時八到十個驕傲的男孩成員（註：與警方數字有所不同），帶著相機走了進來，指著他，從後面嘲笑。「他們說，誰帶來了變性人？變性人只是個美容師、戀童癖。你為什麼帶你的孩子來參加這個活動？」

阿縣縣警說，將投入所有資源以確保LGBTQ社區成員的安全。「我們將確保今後在圖書館舉行的任何活動都是安全的，不受仇恨言論和暴力威脅的影響。在我們慶祝驕傲自豪月的時候，我們將對任何威脅傷害這些社區成員的事件作出迅速的反應。隨著調查的繼續，將公布進一步的細節。」

12個民選官員聯名發公開信譴責「驕傲男孩」的行為。這些官員包括，東灣都布林市議員熊穀（Shawn Kumagai）、捷運董事會主席薩爾茨曼（Rebecca Saltzman），柏克萊市議員（Lori Droste）、泰普林（Terry Taplin）等。

信件說，右翼仇恨團體驕傲男孩的成員，大喊辱罵恐同和恐跨性別者，意圖明顯是威脅和恐嚇活動參與者。強烈譴責這種仇恨行為，仇恨在社會中沒有立足之地，必須採取果斷行動。「我們為LGBTQ的官員和社區領袖感到驕傲，我們對6月11日發生的毫無意義的仇恨行為感到憤怒。我們呼籲阿縣警長辦公室和地檢管，在法律允許的範圍內調查和起訴這些傷害社區成員和盟友的仇恨行為。」