我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

「闖入變裝皇后活動 仇視變性人」北加驕傲男孩被查

記者劉先進／聖洛倫佐報導
杜爾塞（Panda Dulce）組織「變裝皇后故事時間」活動，被驕傲男孩衝擊辱罵。（取自KPIX新聞截圖）
杜爾塞（Panda Dulce）組織「變裝皇后故事時間」活動，被驕傲男孩衝擊辱罵。（取自KPIX新聞截圖）

北加阿拉米達縣警發言人凱利( Ray Kelly) 表示，6月11日下午，LGBTQ社區成員在東灣聖洛倫佐圖書館（San Lorenzo library）「變裝皇后故事時間」（Drag Queen Story Hour）的閱讀活動。參加活動的有兒童、家長和其他社區成員，但具有反LGBTQ傾向的右翼仇恨組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員闖入圖書館，對著活動組織者叫罵仇視同性戀和變性人的口號。

凱利說，警方正在對此次活躍的仇恨犯罪案件進行調查，同時也在調查對兒童的煩擾和騷擾行為。

11日下午1時30分左右，因為一起騷擾事件，警員趕到聖洛倫佐圖書館。警方得知，一名LGBTQ社區成員正在圖書館舉辦「變裝皇后故事時間」活動。5個「驕傲男孩」的成員進入現場並擾亂活動。他們對著活動組織者喊出仇視同性戀和變性人的口號。這些人被描述為極具攻擊性，具有威脅性的暴力舉止，導致市民擔心自身安全。 警員們趕到現場，得以緩和局勢。

活動組織者杜爾塞（Panda Dulce）說，當時八到十個驕傲的男孩成員（註：與警方數字有所不同），帶著相機走了進來，指著他，從後面嘲笑。「他們說，誰帶來了變性人？變性人只是個美容師、戀童癖。你為什麼帶你的孩子來參加這個活動？」

阿縣縣警說，將投入所有資源以確保LGBTQ社區成員的安全。「我們將確保今後在圖書館舉行的任何活動都是安全的，不受仇恨言論和暴力威脅的影響。在我們慶祝驕傲自豪月的時候，我們將對任何威脅傷害這些社區成員的事件作出迅速的反應。隨著調查的繼續，將公布進一步的細節。」

12個民選官員聯名發公開信譴責「驕傲男孩」的行為。這些官員包括，東灣都布林市議員熊穀（Shawn Kumagai）、捷運董事會主席薩爾茨曼（Rebecca Saltzman），柏克萊市議員（Lori Droste）、泰普林（Terry Taplin）等。

信件說，右翼仇恨團體驕傲男孩的成員，大喊辱罵恐同和恐跨性別者，意圖明顯是威脅和恐嚇活動參與者。強烈譴責這種仇恨行為，仇恨在社會中沒有立足之地，必須採取果斷行動。「我們為LGBTQ的官員和社區領袖感到驕傲，我們對6月11日發生的毫無意義的仇恨行為感到憤怒。我們呼籲阿縣警長辦公室和地檢管，在法律允許的範圍內調查和起訴這些傷害社區成員和盟友的仇恨行為。」

杜爾塞（Panda Dulce）組織「變裝皇后故事時間」活動，被驕傲男孩衝擊辱罵...
杜爾塞（Panda Dulce）組織「變裝皇后故事時間」活動，被驕傲男孩衝擊辱罵。（取自KPIX新聞截圖）
圖為驕傲男孩成員在現場拍攝辱罵。（取自ABC 7新聞截圖）
圖為驕傲男孩成員在現場拍攝辱罵。（取自ABC 7新聞截圖）
圖為驕傲男孩成員在現場拍攝辱罵。（取自ABC 7新聞截圖）
圖為驕傲男孩成員在現場拍攝辱罵。（取自ABC 7新聞截圖）

圖書館 LGBTQ 同性戀

上一則

矽谷舉行國醫節 免費中醫義診開跑

下一則

物價漲不停 聖荷西水費7月還要漲

延伸閱讀

Omicron BA.4、BA.5在台現跡 指揮中心：遲早進入社區

Omicron BA.4、BA.5在台現跡 指揮中心：遲早進入社區
河南無訪社區考生享「降3分錄取」優惠 被批後暫停

河南無訪社區考生享「降3分錄取」優惠 被批後暫停
人手短缺 華府打擊暴力效果有限

人手短缺 華府打擊暴力效果有限

支持同志驕傲月 巨人、道奇齊戴「彩虹帽」

支持同志驕傲月 巨人、道奇齊戴「彩虹帽」
FBI：密西根州共和黨州長初選候選人凱利被捕

FBI：密西根州共和黨州長初選候選人凱利被捕

熱門新聞

影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
科技業界專家分析，矽谷輝煌時期可能即將結束。(Getty Images)

削減成本求生存 CNN：矽谷輝煌年代恐將結束

2022-06-10 15:52
濃豆乳一家人在美國安身立命，繼續衝刺打造美國夢。（記者江碩涵／攝影）

濃豆乳深耕打出知名度 開創新口味攻主流市場

2022-06-10 22:40
許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

2022-06-08 20:32
密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝，在舊金山公園散步，被人用混凝土磚塊襲擊，頭部砸傷。（取自馮嘉輝臉書）

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

2022-06-12 22:16

超人氣

更多 >
美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請
房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣
張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
17年考研7次、當過民工 這篇博士論文讓網友讀完哭了

17年考研7次、當過民工 這篇博士論文讓網友讀完哭了