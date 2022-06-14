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矽谷路怒 亞裔男子不爽亮槍 警方在嫌犯家中起出65把槍

記者李榮／聖荷西報導
警方在邰伍家中，起出大批軍火。（聖荷西警方提供）
警方在邰伍家中，起出大批軍火。（聖荷西警方提供）

聖荷西警方表示，日前在Blossom Hill路以及Snell Ave附近發生一宗路怒事件，一名因在路上交通衝突而不滿的男子，向另一位受害人亮槍威脅，遭到民眾報案。聖荷西警方調查後，鎖定持槍威脅越裔男子的身份，日前在男子家中將他逮補，並且在男子家中起出65把槍，數量之多宛如一個小中軍火庫。警方並掌握證據，認為該男子涉及聖荷西另一宗命案。

聖荷西警局表示，被捕的男子是38歲的邰伍（Vu Thai，英譯），警方是在拿到搜索令後，在邰伍位於聖荷西War Admiral Avenue的住所，將他緝捕歸案。警方在邰伍的住所共起出65把槍中，其中約25把槍是非法攻擊性武器，另外還至少有兩把槍是土製武器。此外，還有兩把槍是失竊手槍。同時警方也起出大批彈夾，以及數千顆的子彈。

警方也認為，除了此宗路怒亮槍案以外，邰伍還另外涉及6月4日在聖荷西 G6 Lounge酒廊的一宗命案。

依照警方調查與當時監視畫面顯示，邰伍與宿敵唐雷（Loi Tang）當天在該酒廊發生肢體衝突，當時是唐雷與兩名男子從後門進入G6 Lounge，準備上前找邰伍理論，並隨即攻擊蔡伍。酒廊員工見狀便上前排解，後來從後門要離開時，邰伍隨即掏出一把手槍，兩度擊發子彈。

調查後，邰伍已被關押在聖他克拉拉縣監獄

邰伍也涉及聖荷西日前一宗命案。（聖荷西警方提供）
邰伍也涉及聖荷西日前一宗命案。（聖荷西警方提供）

聖荷西 監獄

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