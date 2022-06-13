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灣區治安敗壞 矽谷媽媽教大家以色列格鬥術

記者江碩涵／聖荷西報導
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，鼓勵華人平時就要鍛鍊身體，學習防身技巧。（受訪者提供）
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，鼓勵華人平時就要鍛鍊身體，學習防身技巧。（受訪者提供）

聖荷西貝律耶沙上月底才有歹徒入室搶劫、並用槍指著男主人要脅殺死一歲小孩，舊金山本月11日又發生老人被歹徒挾持搶劫案，灣區治安敗壞，令人相當擔心。南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，教導大家危機處理方式，為了讓更多人知道遇到危難時該如何應變，她特別將以色列格鬥術的內容放在網路上，最快將於8月開啟免費講座，讓更多華人知道如何保護自己。

陳佩芬說，近期發生多起槍擊、搶劫案，如德州小學槍擊案、聖荷西圖書館槍案和聖荷西貝律耶沙入室搶劫案等，令她相當擔憂。

陳佩芬說，當初會學習以色列格鬥術，主要原因是女兒上中學後，開始到同學家做報告，中學與小學不同，許多同學她並不認識，加上美國許多青少女被性侵，都是在室內被熟識的人性侵，家長不放心，卻又不能阻止孩子外出，與其擔心，不如帶著孩子一起學防身術。

她與孩子在在Academy of Self Defense共同學習以色列格鬥術（Krav Maga）約六年，她花了5.5小時考取黃帶、6小時考取橘帶，具有一定的格鬥與防身技巧。陳佩芬說，疫情期間，因應對亞裔的仇恨犯罪，她開始在社群媒體上宣導防身常識，並且專注於社區宣導，希望貢獻己身之力，加強大眾自衛防身的常識。

她分析，近期的槍擊案和搶案，讓她感到很擔心和痛心，德州小學槍擊案若有更多的常識宣導和平時演練，或許可降低更多傷亡人數。她鼓勵大家，平常就能鍛鍊體能，培養直接反應能力及肌肉記憶（muscle memory）和永不放棄的心態。

陳佩芬說，過去她曾在華人特殊兒童之友（FCSN）開授線上和實體的格鬥防身術課程，今年8月也將在生命河基金會的線上防身術講座，希望有更多人了解到防身的重要性，並加強自身對緊急狀態的應變能力，如此才能保護自己與家人。

為了傳播危機發生時的處理方式，她當時製作了一段影片，放在網路上，供大眾參考學習。https://ooo.mmhmm.app/z_2e4CqsfOVkdYu9i4aGKJ。未來有更多防身課程資訊，她將再作更多分享。

南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，...
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，鼓勵華人平時就要鍛鍊身體，學習防身技巧。（受訪者提供）
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，...
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，鼓勵華人平時就要鍛鍊身體，學習防身技巧。（受訪者提供）
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，...
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）學習以色列格鬥術六年，相當專注於社區宣導，鼓勵華人平時就要鍛鍊身體，學習防身技巧。（受訪者提供）

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