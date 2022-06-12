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「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

記者劉先進／密爾布瑞報導
密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝，在舊金山公園散步，被人用混凝土磚塊襲擊，頭部砸傷。（取自馮嘉輝臉書）
密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝，在舊金山公園散步，被人用混凝土磚塊襲擊，頭部砸傷。（取自馮嘉輝臉書）

11日下午5時，中半島密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝（Anders Fung），和家人在舊金山的蘭茲角公園（Lands End）散步。兩個陌生男子用混凝土磚塊從高處襲擊。他的頭部被砸出2吋傷口，頸部周圍出現頸椎間盤突出症。總共縫了5針。馮嘉輝的家人與肇事者對峙，要求他們停止罪行，其中一人對家人做了豎中指的猥褻手勢，然後逃之夭夭。美國公園警方正在調查此事。

馮嘉輝告訴本報記者，他至今還頭痛，相信能很快痊癒，但這次並非偶然的攻擊事件，「作為一個亞裔民選官員被襲擊，對方數次丟出重物，還有仇恨威脅手勢，這是典型的仇恨犯罪。幸虧是我，若砸中小孩或老人頭部，極可能致命。」

11日下午5時許，馮嘉輝帶著太太和一對兒女，在蘭茲角步行、鍛煉身體。忽然，兩個身穿連帽衫的年輕男子，從至少20呎的地方，投擲一大塊混凝土磚塊過來，砸中他的頭部。而且，襲擊者還未停手，陸續有重物投擲出來，只是並未打中人。

馮嘉輝說，在攻擊前，襲擊者並未和他或家人有對話，完全是無緣無故的攻擊。「當時我非常震驚，有一兩分鐘失去知覺，沒反應過來。」

密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝，在舊金山公園散步，被人用混凝土磚塊襲擊，...
密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝，在舊金山公園散步，被人用混凝土磚塊襲擊，頭部砸傷。（取自馮嘉輝臉書）

馮嘉輝的家人要求對方停止攻擊，竟然有一名襲擊者，對著家人做出豎中指的威脅手勢。隨後，兩個嫌犯快速逃離現場。馮嘉輝的女兒很勇敢，衝上去拍下了兩人的背影。只見兩人上、下身均為深色衣服，穿著連體衫帽。因為事發倉促，馮嘉輝並未看清兩人的面貌。「女兒速度很快，我都沒來得及勸阻，事後想想，有些害怕。」

圖中兩人，為襲擊者背影。（取自馮嘉輝臉書）
圖中兩人，為襲擊者背影。（取自馮嘉輝臉書）

馮嘉輝分析，這並非意外事故，而是典型的仇恨犯罪。首先，砸中人的並非天然的石頭，而是混凝土磚頭，且不止一次投擲出來，明顯是為了傷人。而且，襲擊者還有下流、仇恨的手勢。「再考慮我的亞裔民選官員身分，攻擊者意圖很明顯。我非常生氣。最擔心的不是自己的安危，而是身邊的人、社區的人。如果這些混凝土磚頭，掉在小朋友或老人頭上，完全可以致命。我也很幸運，能倖存下來，活著講述這段經歷。」

事發後，馮嘉輝的女兒很快報警，國家公園警員趕到現場詢問。他被送到急救中心，頭部受傷，有2吋的裂口，頸部周圍發現頸椎間盤突出症。醫生為馮嘉輝做了核磁共振和CT掃描。他總共縫了五針，至今還能感覺到嚴重的疼痛。

密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝，在舊金山公園散步，被人用混凝土磚塊襲擊，...
密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝，在舊金山公園散步，被人用混凝土磚塊襲擊，頭部砸傷。（取自馮嘉輝臉書）

馮嘉輝說，仇恨犯罪定義不容易，需要從立法和執法層面做出改進，「我們要將公共安全放在施政的首位。公共安全是成功的文明社會的基石，沒有公共安全，就不可能有成功的民主和社會。我相信自己會很快復原，但社區何時才能從仇恨的襲擊中痊癒？」

仇恨犯罪 亞裔 舊金山

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