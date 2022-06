空官空軍烈士英靈孤獨長眠美國數十年 王立楨前往祭拜

該墓地三萬多個墓中,有數十個是葬在異鄉的「Chinese Air Force」(中國空軍)。(王立楨提供)

德州的艾爾帕索(El Paso)布里斯堡國家墓園裡有三萬多個墳,其中的50多座上面有寫著「Chinese Air Force」(中國空軍)字樣,紀念當初中國空軍到美國學習飛行、準備學成後回中國抗戰,但最後卻出師未捷身先死的烈士。航空工程師、軍事史專家王立楨日前特別到艾爾帕索祭拜這些烈士,準備了鮮花,以及中華民國 與美國國旗,向這些烈士表達追思與敬意。

「其實幾年前就想去,一直沒有機會去。但最近看了捍衛戰士(Top Gun)電影,覺得有什麼想做的事情,就要去做。Don't Think ! JUST DO IT.」王立楨表示,艾爾帕索的國家墓園葬有數十位中國空軍烈士一事,幾年前作家李安在尋親時就曾與他聯繫,他得知後就一直想要親自前往,但遲遲沒有機會。這次是決定專程前往,小女兒王蕾,及空軍退役中校萬建國也一起過去。

王立楨指出,葬在該處的中國空軍烈士,多生於民國五年至十三年之間,來自大江南北各省。當時中國的西式學堂教育 尚未普及,但這些人則多半是受過良好教育的青年人,已經受過高中教育,許多還已入大學或大學畢業。在日本侵華抗戰開始後,這批年輕人響應「十萬青年十萬軍」口號,先後前往昆明進入空軍軍官學校,以最直接方式保衛國家。並且在「美國對同盟國租借法案」條例下,從空軍官校由12期開始,空官將軍校生送來美國學習飛行。

王立楨說,這些空官學生來美學習戰技飛行,就是為了回國後能駕機驅逐日本人;但在學飛過程中,總有人為犯錯、機件故障時候,也因此一些人喪失了寶貴生命。古有明訓「落葉歸根,魂歸故土」,照理國家應當將在美國殉職者的遺骸護送回國,可是因戰時不便,權宜當下,將烈士暫厝美國,計畫在戰爭結束後,迎回故里安葬。

然而,後來抗戰雖然勝利,可是又陷入國共內戰,民國38年中華人 民共和國又成立,中華民國退守台灣。也因兩岸的政治分裂,中華人民共和國一度認為是這些烈士是「國民黨的軍隊」而不理,中華民國則是將所有瑣事推遲到「反攻大陸」後再處理,陰錯陽差下這些英魂在美國「暫厝」了近80年。一直到2018年李安女士排除萬難,到該墓園替她二叔李嘉禾烈士掃墓,整件事才又引起關注。政治氣氛變遷的大環境下,中華人民共和國後來也正式承認這批英雄是為抗戰犧牲的烈士;而中華民國駐休士頓台北經濟文化辦事處處長及僑胞,亦曾前往悼念追思。

王立楨說,這次過去祭拜當天太陽非常烈,而且也沒想到該墓地幅員廣大,即使已經知道大概的位置,但他們三人還是在分頭進行下,才好不容易從三萬多個墓中找到這數十位英魂的墓碑。他們是有備而去,離開聖荷西到德州之前,就先去Target賣場張羅美國國旗,跑了三家才買齊60面美國國旗,並且也從經文處空軍聯絡官那邊拿到數十面中華民國國旗,三人一起將國旗獻墓碑的前面,向英雄致敬。