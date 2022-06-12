我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大型律師事務所 現在什麼人才都要

兩黨參議員就槍管措施達成有限協議 拜登：還不夠

空官空軍烈士英靈孤獨長眠美國數十年 王立楨前往祭拜

李榮
該墓地三萬多個墓中，有數十個是葬在異鄉的「Chinese Air Force」（中國空軍）。（王立楨提供）
該墓地三萬多個墓中，有數十個是葬在異鄉的「Chinese Air Force」（中國空軍）。（王立楨提供）

德州的艾爾帕索（El Paso）布里斯堡國家墓園裡有三萬多個墳，其中的50多座上面有寫著「Chinese Air Force」（中國空軍）字樣，紀念當初中國空軍到美國學習飛行、準備學成後回中國抗戰，但最後卻出師未捷身先死的烈士。航空工程師、軍事史專家王立楨日前特別到艾爾帕索祭拜這些烈士，準備了鮮花，以及中華民國與美國國旗，向這些烈士表達追思與敬意。

「其實幾年前就想去，一直沒有機會去。但最近看了捍衛戰士（Top Gun）電影，覺得有什麼想做的事情，就要去做。Don't Think ! JUST DO IT.」王立楨表示，艾爾帕索的國家墓園葬有數十位中國空軍烈士一事，幾年前作家李安在尋親時就曾與他聯繫，他得知後就一直想要親自前往，但遲遲沒有機會。這次是決定專程前往，小女兒王蕾，及空軍退役中校萬建國也一起過去。

王立楨指出，葬在該處的中國空軍烈士，多生於民國五年至十三年之間，來自大江南北各省。當時中國的西式學堂教育尚未普及，但這些人則多半是受過良好教育的青年人，已經受過高中教育，許多還已入大學或大學畢業。在日本侵華抗戰開始後，這批年輕人響應「十萬青年十萬軍」口號，先後前往昆明進入空軍軍官學校，以最直接方式保衛國家。並且在「美國對同盟國租借法案」條例下，從空軍官校由12期開始，空官將軍校生送來美國學習飛行。

王立楨說，這些空官學生來美學習戰技飛行，就是為了回國後能駕機驅逐日本人；但在學飛過程中，總有人為犯錯、機件故障時候，也因此一些人喪失了寶貴生命。古有明訓「落葉歸根，魂歸故土」，照理國家應當將在美國殉職者的遺骸護送回國，可是因戰時不便，權宜當下，將烈士暫厝美國，計畫在戰爭結束後，迎回故里安葬。

然而，後來抗戰雖然勝利，可是又陷入國共內戰，民國38年中華人民共和國又成立，中華民國退守台灣。也因兩岸的政治分裂，中華人民共和國一度認為是這些烈士是「國民黨的軍隊」而不理，中華民國則是將所有瑣事推遲到「反攻大陸」後再處理，陰錯陽差下這些英魂在美國「暫厝」了近80年。一直到2018年李安女士排除萬難，到該墓園替她二叔李嘉禾烈士掃墓，整件事才又引起關注。政治氣氛變遷的大環境下，中華人民共和國後來也正式承認這批英雄是為抗戰犧牲的烈士；而中華民國駐休士頓台北經濟文化辦事處處長及僑胞，亦曾前往悼念追思。

王立楨說，這次過去祭拜當天太陽非常烈，而且也沒想到該墓地幅員廣大，即使已經知道大概的位置，但他們三人還是在分頭進行下，才好不容易從三萬多個墓中找到這數十位英魂的墓碑。他們是有備而去，離開聖荷西到德州之前，就先去Target賣場張羅美國國旗，跑了三家才買齊60面美國國旗，並且也從經文處空軍聯絡官那邊拿到數十面中華民國國旗，三人一起將國旗獻墓碑的前面，向英雄致敬。

王立楨表示，事過境遷下，許多烈士根本沒有後代祭拜，孤獨長眠異鄉，這幾年很多人都希望幫他們遷葬，希望能落葉歸根，位於台北的忠烈祠是大家首先想到的地方。然而，中華民國法律規定，只有作戰陣亡將士，才可入祀忠烈祠。台灣學者汪治惠博士，則是根據對相關法律的見解與社會風俗的認定，為此事向中華民國空軍司令部陳請，希望將這些烈士的神主牌位，入祀在中華民國空軍位於台北的碧潭空軍烈士公墓烈士祭堂。據了解，在今年四月份空軍司令熊厚基上將已經批准陳請，並下令即刻開始擘畫，期待能在9月3日秋祭國殤大典由空軍司令入祀，奉安護國英靈永享崇敬。

王立楨（左）專程到德州艾爾帕索祭拜先烈。右為空軍退役中校萬建國。（王立楨提供）
王立楨（左）專程到德州艾爾帕索祭拜先烈。右為空軍退役中校萬建國。（王立楨提供）

中華民國 教育 華人

上一則

聖荷西槍擊命案三人死亡

延伸閱讀

英魂莫飄零 空軍證實抗日在美殉職空軍學官將迎靈返台

英魂莫飄零 空軍證實抗日在美殉職空軍學官將迎靈返台
川普選定空軍1號紅白藍塗裝 白宮棄用

川普選定空軍1號紅白藍塗裝 白宮棄用
美電子偵察機抵近中國沿海偵察 最近僅29浬

美電子偵察機抵近中國沿海偵察 最近僅29浬
台空軍駐美F-16返台途中故障 迫降夏威夷受損

台空軍駐美F-16返台途中故障 迫降夏威夷受損
基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

熱門新聞

25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
羅達倫提案將農曆新年定為加州的假日。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

農曆新年定為假日 加州眾議會通過

2022-06-07 02:20
科技業界專家分析，矽谷輝煌時期可能即將結束。(Getty Images)

削減成本求生存 CNN：矽谷輝煌年代恐將結束

2022-06-10 15:52
許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

2022-06-08 20:32
涉嫌闖入舊金山民宅搶劫婦女300萬美元男子，在台灣被捕。（美聯社）

涉闖金山民宅劫300萬 男子在台落網被遣返

2022-06-05 02:18

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦

河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦
唐山惡男毆女案 成龍氣到一夜沒睡

唐山惡男毆女案 成龍氣到一夜沒睡