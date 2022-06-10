舊金山市政廳舉行 六月節慶祝活動
舊金山市長布里德與民選官員以及社區成員代表與非裔社區領袖一起，10日在市政廳內舉行六月節(Juneteenth)慶祝活動，以啟動即將在舊金山舉行的一系列六月節的慶祝。繼拜登總統2021年決議宣布六月節為聯邦假日之後，布里德簽署法令，宣布6月19日為舊金山的法定假日。今年是第一年六月節作為法定假日慶祝。
六月節也被稱作六月獨立日、自由日或解放黑奴紀念日，是美國的一個聯邦節日，慶祝在美國被奴役的非裔美國人獲得解放。這個節日於6月19日舉行慶祝活動，
市府當天的慶祝活動包括在市政廳外的升旗儀式，由舊金山灣區劇院公司(SFBATCO)帶來的傳統劇目、聲樂舞蹈表演等。
布里德表示：「六月節是對非裔社區對於美國文化和成就的認可，但它也是對奴隸制和今天仍在進行的平權運動的警醒。多年來，舊金山的非裔社區，通過全市慶祝活動來紀念這一天，但今年很特別，因為這是我們第一次聚在一起慶祝六月節作為法定假日。我要感謝社區和我們的城市領導人，他們繼續努力確保非裔舊金山人有機會茁壯成長。」
加州參議員員威善高、舊金山市議員陳詩敏、司嘉儀、潘正義、華頌善、估值官郭華建、前市長勃朗、各族裔社區代表等出席慶祝活動。
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