台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

隨著各個學校開始放暑假，許多人都在準備兩年多來第一次的返鄉，不過台灣先前傳出要進一步放寬邊境檢疫、有可能改為「3+4」後，至今遲無下文。指揮官陳時中 8日回應，對於觀光來說，打過疫苗 等條件不用檢疫的「0+7」方式，時機還沒成熟。「3+4」的可能性高，但開放時間沒有確定，並可能會先朝商務客優先放寬。

對此陳時中的說法，不少僑胞感到不解，並質疑既然台灣現在確診的人數非常多，相比起來境外移入個案數量很有限，堅持對海外入境者的隔離實在沒有道理。而台北市長柯文哲也在8日表示，現在台灣確診要「7+7」，可是對所有入境旅客不分青紅皂白隔離7天邏輯奇怪，且在在科學站不住腳。又例如，當天台灣有8萬多人確診，境外移入則才幾十人，他認為邊界管制已經沒意義，「因為裡面比外面還髒」。

「對於政府的管制，實在是看不懂（在幹嘛）。」國民黨中央委員王維就指出，台灣近來疫情 比較嚴重，但是對國外旅客還是非常嚴格，實在沒有理由。更何況，國外人士到台灣之前要確認是陰性才能上飛機，且美國的多數旅客都已經打了疫苗與加強劑，有一定的保障。反倒是台灣裡面，不但很多人確診，還有許多快篩陽性但未上報的黑數，讓人覺得政府政策沒有連貫性，頭痛醫頭、腳痛醫腳，「這種情況下我們回去要居家隔離，很奇怪。」

原本準備暑假回台六周的工程師Alan張也說，暑期回台的機票幾個月前就已經預定好，當時認為應該會解封，但沒想到直到現在都還是「7+7」，因此是否出行還在考量之中。他表示，台灣疫情嚴重，不只是回去隔離「被隔得有點莫名其妙」，其實也擔心順利回台後萬一在台確診，未來反而沒法如期返美，影響工作與小孩上學的安排。

民進黨籍僑務委員李漢文則表示，境旅客和台灣本地的陽性率己經差不多，甚至比台灣本土感染病例還少，似乎可以開放入境、不要再限制了。但是，開放之後旅客數可能會快速成長，造成防疫量能的壓力。她認為，陳時中的考量是國內醫療不能崩潰，才能開放邊境。目前台灣疫情有趨緩下降趨勢，應該已過了高原期，若再繼續下降，沒有意外的話，可能在7月下旬時入境台灣可以改成3+4，但衛福部還是需要經過審慎整體評估，一切以台灣全體人民衛生安全為第一。

李漢文進一步說，在戰爭時期，民主原則和言論自由都多少會被限制，而這次全球的新冠肺炎疫情肆虐，如同第三次世界大戰，畢竟死亡人數是第一次世界大戰死亡人數加上第二次的死亡人數，所以每個國家都把這次疫情當做是戰爭狀態來對付。疫苗、口罩、醫療器材都在一下之間成了戰備緊急物資。大家都是為了台灣好，「同一個軍隊的人，若有人有什麼不同意見，也應自我克制好好表達，不公開嗆部隊長。台灣防疫工作已經做的很不錯了！」