博徹思攜家人感謝支持者 稱正義在我們這邊

博徹思在家人的陪同下，向支持者表達感謝。（記者王子涵／攝影）

7日晚，在第一輪開票 結果出爐後，罷免 舊金山地檢長博徹思 （Chesa Boudin）的選舉基本宣告成功。在12.3萬張選票中，6成選民讚成罷免。儘管大局已定，博徹思還是攜家人一同來到米慎灣的開票派對，對所有的支持者表達感謝。

博徹思表示，舊金山人在過去兩年受夠了疫情和市政廳的腐敗，他們有權利憤怒，然而右翼的億萬富翁利用了民眾的憤怒，花費超過我們三倍的競選資金推動罷免。「選民們沒有被問及是否繼續進行司法改革或是其他選項，罷免只是給予了民眾釋放憤怒的機會，而他們利用了這個機會。」博徹思說。

博徹思首先對自己的競選團隊表達了感謝，稱他們犧牲個人的時間和健康加入團隊，為正義而戰。隨後他提到前天與非裔傳奇民權領袖傑克遜牧師（Jesse Jackson）的接觸，「他講過一句話，拒絕H提案，拒絕地獄。」（No on H, No on Hell）

隨後在博徹思的帶領下，全場高聲念道：我們不害怕！正義在我們這邊！我們的動機是正確的！我們已經勝利！博徹思解釋道：「我們已經勝利是因為全國都意識到，我們絕不可能以監禁的方式擺脫貧困，我們不會利用藉口和悲劇來構建安全，我們監獄的人數下降依舊可以保持犯罪率不變甚至下降，我們每一個犯罪受害者都值得關照、服務和愛。」

在投票結果得到選務處和市議會的批准後，博徹思將在10天內離開他的辦公室，市長布里德（London Breed）將指认下一位地檢長。博徹思在當晚並未表達再次參選的意願。