聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

一樁駭人的入室搶劫案在社區間討論沸騰。聖荷西 貝律耶沙華人 區上周末發生一起駭人的入室搶劫案，受害者被歹徒用槍指著，且家中還有一歲的孩子，過程相當驚悚。雖然受害者不是華人，但貝律耶沙有相當高比率的華人居住，尤其是新移民家中多有孩子，消息傳開後許多華人都「氣炸」了，對敗壞的治安感到非常失望。

根據地方媒體報導，受害者Sandeep Potdar在九個月前新買好房屋，在貝律耶沙的Summerdale公園附近。上周末連假時，有六個歹徒跳過柵欄，並從窗戶闖入屋中，由於只有男主人在家，其中一個歹徒用槍指著男主人，要脅他如果亂動的話就要殺死在家中的一歲小孩。

歹徒搶走了家中所有有價值的物品，包括信用卡、電子產品、珠寶、護照等。剛好女主人到家，女主人發現後在車內趕緊報案，歹徒才結束搶劫行動。

聖荷西警方7日公布行車紀錄器以及受害者家中的攝影影像。聖荷西警方表示，隨著大公司逐漸召人回公司上班、在家工作的人數轉少，許多犯罪份子都會瞄準平日白天沒人在家的屋子進行犯罪，但這次是屋主在家也入室搶劫，令人髮指。

警方表示，一定要和自己的鄰居保持互動，並且在家中安裝攝影機，確保房屋的安全網開啟，倘若真的發生什麼事了，也有人可以照料。警方表示，已經鎖定好這幾個犯罪份子，預計這幾天應該有機會找到罪犯。

貝律耶沙有相當高比率的華人居住，這起事件也在華人圈引起廣泛討論，許多社群新移民都氣炸了。住在貝律耶沙的華人馬兆先表示，社區發生這樣的事情真的令人感覺很不安全、很失望，會立即檢查家中的所有保全系統以及監視系統，但感覺防不勝防，如果矽谷 政客持續漠視治安敗壞的問題，相信會有愈來愈多人搬離矽谷。

矽谷居民蔣舜蘭表示，對整起案件感到非常害怕，尤其受害者家中還有一歲孩童，又被威脅要被殺死，歹徒簡直泯滅良心，希望警方趕緊抓到歹徒並公布，以示公信力。

聖荷西警方公布的影片連結為：https://www.ktvu.com/news/home-invasion-criminals-target-san-jose-neighborhood。