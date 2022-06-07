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舊金山地檢長博徹思罷免案開票派對 是喜是憂今晚揭曉

記者王子涵/舊金山報導
地檢長博徹思7日晚上將在舊金山米慎灣的一家體育酒吧辦開票派對。（博徹思提供）
地檢長博徹思7日晚上將在舊金山米慎灣的一家體育酒吧辦開票派對。（博徹思提供）

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）7日晚上將在米慎灣（Mission Bay）的一家體育酒吧辦開票派對，他將與支持者們共同等待開票結果的出爐。若罷免成功，市長布里德（London Breed）將指認一名繼任者。

根據6日的選舉數據，舊金山全市約有21%的登記選民提交了選票，而這比最近所有選舉的同期數據都要低。去年9月的選舉，投票截止日前一天的投票率達到49%，今年2月為24%，4月為22%。有分析指出，較低的投票率對博徹思並不有利。

作為進步先鋒派的代表，博徹思改革司法系統的理念，包括追責警察、減少有色人種監禁等想法在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動前後得到了大量支持，但在疫情和犯罪率上升的擔憂和譴責聲中，博徹思最終遭到反噬。得益於加州獨特的法律，人們更容易推動罷免民選官員的選舉。罷免博徹思與弄懂猶如多米諾骨牌一般，目前洛杉磯、費城、芝加哥和其他地方，和博徹思有類似執政理念的地檢長也在面臨類似的職責。

博徹思在最近的一次競選活動上表示，這不是一場針對安全、真想、正義或解決方案為題的罷免運動，而是有關分裂、恐懼、傳播仇恨、破壞社區安全的運動。

罷免 投票 開票

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