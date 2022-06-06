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矽谷議員羅達倫提案 農曆新年定為加州假日

記者李榮／灣區報導
羅達倫提案將農曆新年定為加州的假日。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
羅達倫提案將農曆新年定為加州的假日。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

加州眾議會日前以65票全票無異議，通過代表矽谷選區州眾議員羅達倫所提AB 2596法案，希望將農曆新年定為加州假日。

羅達倫表示，美國各州亞裔人口在加州最多，而亞裔也是美國成長最快的族裔，農曆新年為亞裔傳統節慶。羅達倫並表示：「對推出AB 2596法案引以為榮，對數百萬加州人而言，農曆新年能定為法定假日，意義深遠。」

國會亞太裔小組副主席、代表紐約州民主黨聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng) 今年元月宣布推出法案，提案將農曆新年設定為聯邦假日。美國目前有11個聯邦假日，包括感恩節與聖誕節在內。

羅達倫辦公室表示，農曆新年具有循環更新與社區結合的普世意義，也是亞洲與亞裔文化的重要特徵，三分之二以上美國亞裔人口慶祝農曆新年，包括華裔、越南裔、韓裔、馬來西亞裔在內。親友家人於此傳統節日中團圓慶祝，相互祝福。許多非亞裔民眾亦參與農曆新年節慶，顯現全體社區團結精神。

羅達倫認為，在仇亞暴力與日增長的背景之下，設農曆新年為州定假日不僅鼓舞亞裔士氣，也同時彰顯出加州領導包容性社會的魄力。

亞裔 加州 眾議員

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